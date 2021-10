El fuego no da tregua en Córdoba: hay dos muertos y 70 evacuados

Es el quinto día consecutivo en el que bomberos y brigadistas intentan detener el incendio forestal de los departamentos de Sobremonte y Tulumba, al norte de Córdoba. Este miércoles, la situación se tornó más adversa por la presencia de fuertes vientos, según informó Defensa Civil de esa provincia.

“Las condiciones no son las mejores para el trabajo. Esperamos vientos del sur con promedio de 70 kilómetros por hora que es muy propicio para el fuego teniendo en cuenta que se trata de monte seco y muy combustible”, advirtió Diego Concha, director de Defensa Civil provincial. También detalló que, además de los focos principales, hay incendios en los alrededores de Chuña Huasi, Cerro Colorado y Villa María de Río Seco.

Ante la situación, 20 personas fueron evacuadas y otras 50 se fueron de sus hogares por decisión propia con temor a la cercanía de las llamas y la toxicidad del humo. Por ahora, según Concha, no hubo daños a viviendas, pero sí se encontraron con animales muertos en la zona. “Trabajamos toda la noche con los equipos de más de 400 personas y en las primeras horas de esta mañana retomamos el combate aéreo con los aviones hidrantes", aclaró.

LA ZONA DEL NORTE DE CÓRDOBA LA ESTÁ PASANDO MAL, HAY POCOS RECURSOS POCOS BOMBEROS QUE LO ESTAN DANDO TODO, LA SITUACIÓN ES DESESPERANTE Y LOS FOCOS SIGUEN CRECIENDO NECESITAMOS LA MAYOR DIFUSIÓN POSIBLE AYUDENNOS POR FAVOR GRACIAS pic.twitter.com/oetGgPNlIy — Romi Guayanes (@ROMIGUAYANES) October 5, 2021

Dos personas murieron y una está herida con el 80 por ciento de su cuerpo quemado. La justicia buscará determinar la causa de este incidente, pero se presume que estas personas intentaron sofocar el fuego.

Por su parte, grupos ambientalistas también se acercaron a l lugar para socorrer a los animales que se encuentran afectados, por el avance de los incendios que arrasaron con su territorio natural.

Vista aérea del incendio en la zona de Caminiaga, norte de la provincia de Córdoba. Es de José Bianco, vía Instagram@andyferreyra @andres_oliva pic.twitter.com/OhdwRbb64d — MALENA (@soyladeltango) October 6, 2021



“Se perdieron animales, todavía no sabemos bien cuántos. Al menos 27 vacas y estuvimos recorriendo. No quedó nada de lo material, es tierra arrasada, los alambrados no existen. Estamos todos en la misma”, relató desesperado Daniel, habitante de Chuña Huasi a Vía País. Este hombre se encontró con dos ejemplares de gato montés muertos en las copas de los árboles, donde huyeron en busca de refugio, pero el fuego implacable los alcanzó.

RB CP