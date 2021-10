En 2021 ya se incendiaron siete veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En lo que va de 2021 se quemaron 153 mil hectáreas en la zona de Delta del Paraná. Es decir, lo que equivale a siete veces la superficie total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo que se suma, que el año pasado, la Argentina atravesó una de las peores crisis de incendios en décadas, con más de un millón de hectáreas afectadas según datos oficiales.

En un informe elaborado por Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN), se señala que estas catástrofes implican ecosistemas, biodiversidad y comunidades devastadas. A su vez, resaltan que han pedido a Nación documentación detallando estos daños y de qué diversidad biológica se trata, pero tal información no existe.

En lo que va del año y tomando como última fecha el 5 de septiembre, según el Museo Scasso, se registraron un total de 10.230 focos de calor. Cifras alarmantes que ponen este 2021 como el segundo en cantidad desde 2012. También, se registró que los valores de enero a marzo, mayo y agosto superaron ampliamente al promedio en los nueve años previos.

“Tras un año tristemente récord, las quemas siguen cada mes, y en un contexto de sostenida bajante del río Paraná se hace urgente institucionalizar los mecanismos existentes y la presencia y acciones concretas en el territorio”, detalló en diálogo con PERFIL Ana Di Pangracio, directora Ejecutiva adjunta de FARN.

Durante el 2020, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se estimó que la superficie quemada del Paraná fue de 486.934 ha, lo que representa un 21% del territorio total.

Se vuelve necesario el acuerdo de metas y plazos concretos de planificación e intervención territorial, tanto a nivel provincial como regional. Es importante detectar los focos de fuego y actuar, pero también prevenir para no llegar al incendio. En este sentido, y según datos oficiales, el 95% de los incendios son causados por la actividad humana de manera negligente o intencional lo que permite que las quemas se transformen en incendios.

“Muchas veces son utilizados como una herramienta a la hora de deforestar territorio virgen, pero también una forma de “limpiar” el terreno para desarrollar otro cultivo o para el rebrote posterior con el fin de alimentar al ganado. Sin embargo, el fuego no es un elemento natural en el Delta del Paraná. Región en la que diversas transformaciones territoriales en las últimas décadas, sobre todo el irresponsable y no planificado avance de la ganadería y prácticas asociadas como las quemas, ponen en riesgo la integridad ecológica de sus humedales y medios de vida de las comunidades”, cita el informe.

Panorama nacional

La superficie del territorio nacional afectada por incendios durante 2020 fue de 1.151.931 hectáreas, de las cuales el 42% corresponde a la región del Delta de Paraná (486.934 ha). Para las demás regiones del país fue de 664.997 ha. Ante pedidos de acceso a la información que FARN le presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), el organismo solo brindó datos correspondientes a la afectación del Delta del Paraná. La directora Ejecutiva adjunta de FARN dijo que es una cuestión “de voluntad política y de falta de recursos financieros, personal, tecnología”.

Ana Di Pangracio explicó a PERFIL que “hay provincias que no declaran un montón de hectáreas afectadas, con lo cual no se ven reflejadas en el reporte. Por ejemplo, vas a ver que sólo un puñado de miles de hectáreas fue declarado el año pasado por Santa Fe, cuando sabemos porque vimos las imágenes y porque se observa en el territorio que se les quemó un sitio ramsar casi por completo. Un 80% de 500 mil hectáreas. Son miles y miles de hectáreas que si vos ves lo que reporto el año pasado Santa Fe, no están”.

El avance del fuego en la Patagonia también pone en evidencia las dificultades en torno a las forestaciones de especies exóticas. Al respecto, se destaca que el Presupuesto 2021 destina 20 $/ha/año para las zonas rojas y amarillas de bosques nativos, mientras que otorga cinco veces más a lo estipulado para la promoción de los bosques cultivados. Desde FARN, consideran que “se deberían redireccionar tales fondos públicos a acciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad”.

Otro de los casos complejos es Córdoba, que ya ha perdido el 97% de su bosque nativo. “Cada hectárea que se pierde es una verdadera tragedia y las autoridades no hacen esfuerzo alguno por detener la desaparición de su bosque. Hay una clara intención de seguir avanzando con el cambio de uso del suelo para destinarlo a distintas actividades productivas y a gran escala, sobre todo agricultura, ganadería y desarrollo inmobiliario”, manifestó Di Pangracio.

El panorama a lo largo y ancho de Argentina es variado y tiene su particularidad en cada región. Si bien los especialistas pueden ver tendencias o sacar conclusiones, lo cierto es que hay un vacío de recolección de datos. Y en consecuencia, de políticas de gobierno necesarias para evitar la pérdida de importantes recursos del ecosistema y biodiversidad.

