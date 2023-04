El joven que robó en un bar y el dueño le ofreció trabajo: "Se puede cambiar"

Martín, el joven de 15 años que robó un celular en un bar de Las Cañitas y que luego recibió una propuesta de ayuda y trabajo del dueño del local, habló este jueves 20 de abril y se emocionó ante los medios.

Ante la consulta de los cronistas, el chico contó que hace tiempo que vive con su papá y sus hermanos, y que a su mamá la ve muy poco. Cuando le preguntaron qué le diría, el chico aseguró: “que se puede cambiar”, y se derrumbó en llanto.

A su lado estaba Martín, el dueño de la confitería Dalchemis, y ambos se abrazaron. El encargado del local fue quien atrapó días atrás al adolescente cuando robó un celular a una clienta; y después de hablar con él, le ofreció ayudarlo en lo que necesite.

“Estos pibes necesitan una contención también. Yo no puedo hacer la vista gorda con esto”, dijo Martín a la prensa presente, y contó además que se contactaron con él desde empresas y fundaciones para ofrecer ayudar a la familia con trabajo o lo que precisen.

También estaba presente en el lugar Walter –el hermano mayor de Martín– que tiene 22 años y también busca trabajo.

"Me salió darle una mano, decirle que acá tiene un plato de comida", dijo el dueño del bar de Las Cañitas

"Sospeché de las intenciones del muchacho, entonces le pregunté a la clienta si le faltaba el celular, cuando me dijo que sí, corrí al muchacho y lo agarré", contó Martín, el dueño del local gastronómico.

“En el forcejeo, el chico me dice que robaba para comer. Entré y le pedí a una chica que trabaja con nosotros que vaya a preguntarle como estaba, porque yo todavía estaba muy enojado. Volvió y me dijo que se llamaba Martín, como yo, y que tenía 15 años”, dijo Martín en diálogo con Modo Fontevecchia.

Y agregó: “Ahí me hizo un clic, me salió darle una mano, decirle que acá tiene un plato de comida o, si necesita laburo, nosotros lo podemos ayudar. El chico volvió al otro día con el padre. Él es menor, no va a poder trabajar, pero su hermano sí, así que arranca hoy a laburar”, cerró.

