Juicio por Báez Sosa: el llanto de Thomsen y las disculpas de los rugbiers "por todo lo causado"

Al finalizar los alegatos y concluir el debate, el Tribunal Oral Federal 1 de Dolores le dio la palabra a los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Todos pidieron perdón a la familia del joven de 18 años, y varios de ellos aseguraron estar arrepentidos de lo que pasó.

Asimismo, todos ellos aclararon que "no hubo ningún plan", ni "intención" de matar, incluso uno de ellos, Ciro Pertossi, aclaró que le pedía disculpas a la familia de Báez Sosa "por haber estado en una pelea en la que falleció un chico de nuestra edad", al reafirmar lo que plantea la defensa, que ninguno de ellos quiso terminar con la vida de Fernando.

Por otro lado, algunos de ellos tambien se dirigieron expresamente al Tribunal –que dará la sentencia el próximo 6 de febrero– al expresar: "Lo que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto", en el caso de Luciano Pertossi o "siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan", como dijo Máximo Thomsen.

Lucas Pertossi fue el primero en hablar: "Ante todo quería pedir disculpas a la famila de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal por todo lo que pasó. Nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningun asesinato para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme".

Blas Cinalli: "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el dia de hoy y es muy triste. No hubo ningún plan, ni nada de lo que se dice".

Matías Benicelli: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando, porque nunca quise que esto pasara. Nunca tuve ningún plan, ni intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrojalá se pudiera volver el tiempo atrás pero no se puede".

Ciro Pertossi : "Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor pedirle perdón a la familia por haber estado en una pelea en la que falleció un chico de nuestra edad, es muy feo. Es muy feo de lo que nos acusan también".

Ayrton Viollaz: "Quiero pedirle disculpas a la familia de Fernando. Jamás pense que iba a pasar algo asi, estoy muy arrepentido de todo. Que Dios los bendiga".

Máximo Thomsen, el más señalado desde un principio por su implicancia en la golpiza, tomo el micrófono y no dejó de llorar mientras hablaba: “Quería pedir disculpas a la familia. Jamás pensé que algo así pudiera llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás hubiese querido algo así. Sé que las disculpas a veces no alcanzan. Estoy muy arrepentido, ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

Enzo Comelli: “Quiero pedir disculpas a la familia de Fernando, también a mi familia, y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante”, dijo. "Falleció una persona que al igual que nosotros tenía toda la vida por delante. Mis sinceras disculpas a todos los involucrados, que pasaron este calvario”.

Luciano Pertossi: "Quiero pedirle disculpas a la familia Báez Sosa y a cualquiera que fue afectado por esto. Lo que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos".