Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: las 10 revelaciones claves durante los alegatos

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que transcurre en Dolores está cada día más cerca del final, y mientras este miércoles entró en su etapa de alegatos, ya expusieron la fiscalía y el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando. Mañana será el turno de la defensa de los acusados, Hugo Tomei, y se espera que tanto los rugbiers como los padres de Fernando digan las últimas palabras del juicio.

En ese marco es que se destacan frases, revelaciones y acusaciones de este miércoles durante el juicio, que marcaron el proceso de una causa que tuvo en vilo a toda la sociedad. A continuación, un raconto de las mismas.

Piden prisión perpetua para todos los rugbiers

"Todos hicieron todo para atacar y matar a Fernando", consideraron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García cuando concluyeron sus alegatos y solicitaron prisión perpetua para los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Se los acusa a todos por igual por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones”, indicó Dávila.

La fiscalía pide investigar por falso testimonio a Guarino y Colazzo

Este miércoles, el fiscal Dávila pidió ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores investigar por presunto falso testimonio a Juan Guarino y Tomás Colazzo, dos amigos del grupo de rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Sobre ellos sembró dudas en su declaración como testigos, ya que omitieron brindar detalles sobre lo que pasó estando ambos en el lugar de los hechos. “No se acordaron de nada... No tengo dudas de que por una omisión, mintieron”, dijo el fiscal.

Guarino había declarado como testigo que vio una pelea pero se fue del lugar sin precisar detalles y aseguró que no pudo ver sobre la golpiza. El joven sobreseído sostuvo que los rugbiers eran recurrentes en generar peleas y que "estaba cansado" de que eso ocurriera.

Por su parte, Tomas Colazzo también estuvo en el lugar a metros de donde golpearon a Fernando Báez Sosa, y si bien nunca estuvo imputado, la sospecha es que omitió dar detalles sobre lo que pasó en el lugar y luego de los hechos la conversación que tuvo con los implicados. En ese entonces el joven tenía apenas 17 años y nunca fue reconocido por testigos, amigos o cámaras de seguridad que haya participado del crimen, pero sí se lo observó estando frente al boliche Le Brique.

Burlando identificó a Thomsen como el líder de los rugbiers pero dijo que "todos asesinaron a Fernando"

Fernando Burlando, abogado querellante en representación de la familia de Fernando Báez Sosa, adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua para los rugbiers por homicidio por premeditación y alevosía, y que la víctima fue “un despojo” cuando ya lo dejaron golpeado.

El abogado se refirió al incidente que tuvo Máximo Thomsen, a quien consideró “líder” del grupo, con Fernando Báez Sosa en el boliche. Báez Sosa “fue fusilado a golpes mortales”, acotó.

“Nadie puede repetir de esta tragedia de horror la palabra incidente”, sostuvo el abogado, quien también se valió de la prueba de videos que se exhibieron en la sala de juicio.

A las 4 horas 38 minutos dijo Burlando se inició “la emboscada” para atacar a Fernando y sus amigos. “Hubo voluntad de matar y por eso lo mataron, existió un plan asesino”, señaló.

Burlando dijo que fue Ayrton Viollaz quien dio la orden de atacar a Fernando y sus amigos y que fue "organizadamente"

En cómo se dio el ataque aseguró que fue Ayrton Viollaz, el rugbier que “impartió” la orden de atacar a Fernando y sus amigos. “El acuerdo previo se inició en la vereda de Le Brique, segundos más tardes, Luciano Pertossi y acusados cruzan la avenida, se reúnen y terminan de organizar el plan criminal”.

Fue “en manada y organizadamente” el ataque a Fernando y luego de verificar “la ausencia de peligros”, esto es la ausencia de la policía que fue a intervenir en un conflicto a la vuelta del boliche.

Además, estableció una cronología de los hechos: a las 4.31 Fernando sale por las escaleras de Le Brique, entre las 4.31.27 los acusados pasan por un pasillo interno del boliche por una salida de emergencia, a las 4.32 Fernando cruza la avenida y pocos segundos después se ve a Lucas Pertossi en la vereda de Le Brique, luego a Viollaz y otros de los acusados, y a así seguido hasta las 4.45 horas en que llevaron a cabo el homicidio.

Burlando habló de una "zona liberada" frente a Le Brique

Burlando habló de una “zona liberada” frente a Le Brique y que fue una “voraz carnicería” que llevaron a cabo “los asesinos que mataron a Fernando”. “Tuvieron intención homicida”, dijo.

La tristeza de los padres de Fernándo Báez Sosa durante los alegatos

Graciela y Silvino, papás de Fernando Báez Sosa, se mostraron quebrados hasta las lágrimas cuando el Fiscal García detalló en los alegatos la autopsia a la víctima y las causas de muerte.

En las imágenes obtenidas de la transmisión en vivo de los pedidos de condena se pudo observar cuando García comenzó con la lectura del resultado de autopsia y allí explicó las lesiones internas y externas que sufrió el joven de 18 años por los golpes y patadas que recibió por parte de los acusados.

Los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa.

El abogado de los rugbiers dijo que uno de los videos expuestos tiene "un montaje y una edición"

El abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, cuestionó que uno de los videos que expuso la Fiscalía en su alegato tiene una “edición” y un “montaje” y lo calificó de “prueba nueva”.

“Estoy usando medios técnicos con lo que podemos”, respondió el fiscal Gustavo García, a lo que el Tribunal dijo que da por validada la prueba, en cuanto a los videos mostrados en su alegato por el Ministerio Público Fiscal.

La presidenta del Tribunal, Claudia Castillo, indicó: “Estamos viendo videos que hemos visto todos. Sabemos todos qué es prueba y qué no es prueba, y el Tribunal se va a pronunciar sobre eso. El apoyo fílmico de las cosas que se digan en el alegato no son prueba, y eso lo sabemos todos, y vamos a permitir que se exhiba el video”.

Por qué secuestraron los celulares de Blas Cinalli y Enzo Comelli

El Servicio Penitenciario secuestró dos celulares que eran utilizados por los rugbiers en el Penal de Dolores. Se trata de Blas Cinalli y Enzo Comelli, dos de los acusados más complicados en la causa por el crimen.

Se pudo corroborar que utilizaban los celulares para responder mensajes en cuentas de redes sociales creadas por ellos mismos y que "apoyaban" a los rugbiers.

Hace algunas semanas se había dado a conocer la cuenta @rugbiers.zarate que, tanto en Instagram como en Twitter, respondían preguntas de otros usuarios acerca de la situación actual de los acusados.

A su vez, muchos otros utilizaban el lugar para expresar enojo y molestia por la creación de una cuenta que apoye a los rugbiers implicados en el crimen del joven de 18 años. “Basta de condena social. Basta de mentiras. Basta de violencia. Basta de odio”, se lee en la descripción de ambas cuentas.

La Fiscalía apuntó contra los peritos de parte que cuestionaron la autopsia

"Yo no soy médico pero si me dieron la tarea de evaluar la autopsia, lo primero que haría es llamarlo a un médico. Si tengo alguna duda, por qué no consultarle al médico que hizo la autopsia", reclamó el fiscal García contra los médicos que llevó Tomei, que cuestionaron las maniobras del RCP para reanimar a Fernando.

Tomei, sobre los rugbiers que no hablaron: "El silencio también es un decir"

Hugo Tomei, abogado de los ocho acusados, tuvo un breve diálogo con la prensa al llegar a los tribunales, fue consultado sobre los tres rugbiers que no hablaron durante las audiencias y respondió escueto: "Es una posibilidad que también da la ley. El silencio también es un decir".

