El Papa con Fontevecchia: Pueblos originarios

—Milagro Sala, que es una dirigente social que mostró mucha afinidad con usted, a su condición de mujer le suma la de ser representante de los pueblos originarios, ¿cuál es el vínculo de esos pueblos con la religiosidad, eventualmente con la Iglesia Católica, y sí puede haber algún punto de lectura católica de la Pachamama por ejemplo?

—Milagro Sala vino dos veces acá. Yo no entro en su mérito judicial, si hizo negociados, si no los hizo, eso no lo conozco. Dos veces vino acá, una vez con un grupo de movimientos. Pero con todo el respeto, ella para mí ella no era la representante de un pueblo originario, ella estaba más avanzada, más culturalizada aunque mantenía lo suyo. Sí, en el Sínodo sobre la Amazonia, ahí vi lo que eran los pueblos originarios, y hay que respetar su religiosidad, su manera de expresarla, son católicos. La veo con toda una tradición católica diversa. Un chico que era un franciscano, que era el rector de la iglesia en Rosario y en Santa Fe, ahora volvió a la Amazonia a trabajar con los mburucuyú, un gran pibe que vale oro. Lo invité al Sínodo de la Amazonia en aquel momento y él de alguna manera me enseñó cómo era la religiosidad de ellos. Son muy respetuosos, hay que respetarle la expresión cultural, que no es supersticiones. Raros casos hay, como hay superstición en la clase media, en la clase alta de Buenos Aires también. Tienen expresión religiosa cultural que hay que estudiarla bien. En general no se equivocan, como la mayoría de los católicos en Buenos Aires no se equivocan. Pero también hay excesos donde hay superstición. En esos casos, dejando de lado los excesos, hay una gran riqueza.

—¿Por qué en estos diez años visitó muchos países y nunca el suyo?

—Estuve a punto de ir a Argentina en 2017. El plan era Chile, Argentina, Uruguay. Pero sucedió que Bachelet en ese mes que yo iba a ir, que era fines de noviembre y algo principios de diciembre, estaba en campaña electoral para elegir su sucesor, y yo no podía ir. Yo no puedo visitar un país en campaña electoral, me hace daño. Entonces tuve que mandar para más adelante la visita a Chile y ya ir a Buenos Aires, me quedaba ir a fines de diciembre o principio de enero donde no encuentra ni al gato en Buenos Aires.

—Pero si usted fuera, estarían todos.

—Conozco lo que son esos meses en Buenos Aires, así que elegí ir a Perú. Entonces hice Chile, Perú, en vez de Chile, Argentina, Uruguay. O sea que estaba el plan para ir, después no se dio, pero sigue estando.

—¿Hay un mensaje en su no ir a la Argentina? ¿Nos lo está enviando con ese gesto?

—No, para nada. Simplemente estaba planeado ir en el 2017 y está ahí en sala de espera, pero no hay mensaje. Después hubo prioridades.

—Este año es año electoral, pero el año siguiente no es electoral.

—Me gustaría si es posible, pero la programación de los viajes depende un poco del ambiente mundial. Por ejemplo, ahora tengo que ir a Mongolia, que no estaba planeado, pero el presidente de Mongolia insistió tanto, y veo que la situación religiosa ahí ayuda que yo vaya y no es católico, pero me invitó, vamos a ir y vamos a ayudar bastante. Lo mismo en Kazajistán, países que a mí no se me hubiera ocurrido visitar, sin embargo, en aquel momento estaba el encuentro religioso social y hubo que ir.

—¿Va a venir a la Argentina, Santo Padre?

—Mi voluntad es, espero que lo pueda hacer.