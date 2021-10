El Papa Francisco se confiesa sobre sus "neurosis" y "dolencias psíquicas" en un nuevo libro

En su libro “La salud de los Papas”, el periodista y médico Nelson Castro relata las enfermedades físicas y psíquicas de quienes llegaron a ocupar ese rol, desde León XIII hasta el Papa Francisco. Allí, el Sumo Pontífice habla de su estado de salud, de “sus neurosis”, y cuenta que tuvo que recurrir a una psiquiatra para tratar ciertos temas.

“Le recuerdo que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas en el que yo le voy a hablar de mis neurosis”, le dijo Jorge Bergoglio al columnista de PERFIL durante un encuentro de ambos en octubre de 2017, en Roma.

Este jueves 28 de octubre, Castro volvió a reunirse con el Papa para entregarle personalmente una copia del libro, que incluye por primera vez un relato personal sobre su salud física y psíquica, recopilado en una entrevista de 2019.

El papa Francisco desmintió los rumores de su renuncia: "Ni se me pasó por la cabeza"

“Lo vi muy bien como hace dos años y medio cuando lo entrevisté para el libro. Pero no solamente que lo vi muy bien, lo que más me impactó fue su actitud de hablar sobre su salud con total claridad. Como contamos en el libro, la entrevista duró casi una hora y cuarto y él se abrió a contar, no solamente sus dolencias físicas, sino en lo que para mí es algo extraordinario, para hablar de sus dolencias psíquicas. Es un hecho histórico que nunca había ocurrido en toda la historia del papado”, contó el periodista al medio Aleluya.

El columnista de este medio detalló además que en su reunión de hoy tras la presentación de la edición italiana de su libro, lo vio “en perfecto estado de salud”. “Tenía interés de verlo hoy, porque lo vi hace dos años y tenía curiosidad de ver la persona con la que me iba a encontrar”, dijo. Y agregó: “Me encontré con un hombre para el cual no había pasado el tiempo: mirada vivaz, voz firme, me lo encontré atento, generando él la conversación permanentemente. Me encontré una persona en perfecto estado de salud”.

El periodista y médico Nelson Castro.

La dificultad para hablar de la salud de los Papas

El conductor de El corresponsal explicó que, al tratarse de hombres de poder, la salud es un tema del que no se habla públicamente porque “cuando está debilitada, los debilita”. “Así como pasa con los Jefes de Estado de todos los países, la actitud sobre la salud del Papa fue de absoluto secretismo que creo ha terminado de romper con esta decisión que ha tomado Papa Francisco de hablar claramente sobre su salud para nuestro libro”, detalló.

Por eso le sorprendió la predisposición de Bergoglio para hablar de su salud mental y contar que recurrió a una psiquiatra. “Para mí es algo extraordinario que un sacerdote reconozca que tuvo que pedir asistencia de una psiquiatra para manejar un tema que a él le traía un problema en su vida cotidiana en un momento muy duro de su vida”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Realmente me pareció extraordinario y creo que tiene un valor para el futuro para sacerdotes, obispos, cardenales y futuros papas. Confesar que cuando la salud requiere de asistencia profesional hay que buscarla porque no está en ninguna otra parte la solución”.

ag / ds