El Presidente relativizó el banderazo: "Es gente que está confundida"

En larga charla con El Destape Radio, el presidente Alberto Fernández repasó este sábado 20 de junio los principales temas de actualidad, ratificando que "si la Justicia rechaza la propuesta realizada por el gobernador (de Santa Fe) Omar Perotti para intervenir (Vicentin), nos veremos obligados a expropiar la empresa".

Una de las frases de alto impacto que dejó el reportaje fue la que el mandatario dedicó a quienes participarán esta tarde del "Banderazo" de protesta por el tema Vicentin y reclamos institucionales y de transparencia: "Es gente que está confundida", remarcó el Mandatario, señalando que quienes se manifesten "terminan apoyando a quienes los dueños de Vicentin, que tienen un nivel de cuestionamiento muy alto".

"La verdad es que si el juez (del concurso, Fabián Lorenzini) dice que no, nosotros estaríamos obligados (a expropiar), porque no hay otra solución", repitió el Primer Mandatario, explicando que "con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, nos pusimos a ver alternativas".

"Me pedían que escuchara una opción y escuché una que me garantiza que los que llevaron a la debacle a la empresa, salgan de la administración ya, que sean removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a Vicentin", dijo Fernández en declaraciones a El Destape Radio, señalando "valoro enormemente el esfuerzo de Omar Perotti, que trabajó conmigo tratando de encontrar una solución, y presentó una salida".

"Nosotros no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa porque son los causantes del problema", repitió, en sintonía con lo que había señalado el viernes en diálogo con la periodista Cynthia García.

"Sigo en la búsqueda de un solución acordada para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona", subrayó. "El que pidió la intervención del estado se llama (Sergio) Nardelli, el directivo que condujo todos estos años Vicentin", reiteró y apuntó: "A la luz de la situación que vivimos, la única posibilidad cierta que yo vislumbro es la expropiación".

"Estoy absolutamente dispuesto a hacer lo que dije el primer día, rescatar Vicentin. Para llegar a ese objetivo se puede dar por dos vías, por concurso o por expropiación", indicó, "el gobernador de Santa Fe trabajó mucho y me trajo la solución de ir por vía de concurso. Estoy de acuerdo. El que parece no estar de acuerdo es el juez del concurso". Además, repitió que: "No estamos apuntando contra la propiedad privada, estamos rescatando una empresa en quiebra".

"Uno está hablando de una empresa que está en quiebra y que los dueños me vienen a ver y me dicen ´que el Estado se haga cargo porque nosotros no podemos´. Me lo dice el accionista y parece que yo parezco un loco que una mañana se levantó y se quiere quedar con los bienes del otro", cuestionó.

Ya sobre la marcha de la cuarentena, Fernández anticipó que el próximo lunes se volverá a reunirá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir si el AMBA vuelve a la Fase 1 ante la pandemia de coronavirus. "Es el momento en el que tenemos que empezar a contar las camas. Hicimos todo esto para evitar un saturamiento del sistema sanitario. Uno no puede dejar pasar desapercibido que estamos en una situación muy complicada", sostuvo el mandatario, al referirse a la situación epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Hay un número creciente de casos y el contagio se ha acelerado", destacó, ante lo cual insistió en que "a los indicadores hay que sumar cuántas camas quedan" disponibles en el sistema de Salud.

"En Capital Federal y el Gran Buenos Aires se han relajado. No es gratis salir a mirar vidrieras, salir a correr. Si volvemos a tener la disciplina que tuvimos al inicio, vamos a frenar esto y a garantizar las camas", remarcó.



"Quedamos vernos el lunes para tomar una decisión. No me enamoré de la cuarentena, me enamoré de la vida, así que todo lo que sea para salvar la vida de los argentinos, voy a hacerlo. Si tengo que volver atrás, voy a volver atrás. Si tengo que cerrar el transporte público, voy a cerrar el transporte público", destacó el Presidente. Y agregó: "Gracias a Dios con Horacio y Axel vemos las cosas más o menos parecidas".

Según el último parte brindado por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 804 casos positivos en territorio porteño y 1.118, en el bonarense.

Finalmente, en la nota con El Destape, el Presidente también señaló que el Gobierno estudiará la puesta en marcha de un "ingreso universal" destinado a los sectores vulnerables de la Argentina y que se encuentran en la informalidad laboral. "Hay nueve millones de argentinos que están fuera del sistema", reveló, contando que "si se suman esos nueve millones de argentinos, que seguramente trabajan en negro y viven como pueden, a los dos millones y medio que cubrimos en los sueldos por el ATP, está prácticamente toda la actividad económica argentina".

"Eso está mal y hay que hacer algo. Si yo descubro esto y me hago el estúpido, soy un hipócrita y yo no sé vivir con la hipocresía", concluyó el Mandatario, destacando por último el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), se "logró sostener muchos empleos".

NA/HB