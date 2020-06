Alberto Fernández encabezó en forma virtual el acto por el Día de la Bandera

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en forma virtual el acto central por el Día de la Bandera desde la Residencia de Olivos. Tras un breve discurso en el que elogió la figura de Manuel Belgrano, a 200 años de su fallecimiento procedió a realizar diversas conexiones con distintos puntos del país, el Mandatario dio paso a la celebración que se realizaba en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, señalando que lamentaba no haber podido viajar. "Mi corazón está con ustedes en Rosario", le dijo el Presidente al gobernador santafesino Omar Perotti, que encabezaba los actos a la vera del Paraná.

"La pandemia no nos deja estar cerca en este tiempo, estamos a la distancia, cada uno en un lugar distinto. Rosario es la capital de la Bandera. Pero hoy, como ayer, la Bandera es símbolo del esfuerzo colectivo para la construcción de la Patria ante todas y todos", manifestó Alberto Fernández al iniciar el acto en el que tomó la promesa a alumnos y alumnas de 4° grado de todo el país, a petición de la estudiante Celina desde Neuquén a través de Twitter. El mandatario estuvo acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, así como ministros, entre otros funcionarios.

"Manuel Belgrano fue un hombre inmenso que tuvo la Argentina. Fue un hombre que nosotros no lo recordamos solo porque fue el que se inspiró y creó la bandera que hoy veneramos. Fue enorme porque tuvo virtudes únicas, propio de los grandes hombres. Se educó en España, hijo de inmigrantes. Allí se instruyó mucho sobre la economía y el comercio, tanto que los reyes le encargaron algo así como ser el Ministro de Hacienda del Virreinato cuando terminó sus estudios. Pero él venía influido de un montón de ideas repletas de igualdad y de libertad que en esos años sobrevolaban Europa a partir de la maravillosa Revolución francesa u así llegó a la Argentina".

Asimismo, el mandatario expresó: "Belgrano trabajó para que la Argentina sea libre, soberana y un país independiente como hasta el día de hoy pretende ser. Tuvo que asumir a lo largo de su vida incontables desafíos, que a veces me pregunto si yo me animaría a tomar". "Se hizo soldado y puso todo su empeño y fuerza para tratar de asegurar que allá por el norte el ejército realista no vuelva a invadirnos. Y luchó mucho y no lo fue bien y fue San Martín en su auxilio", recordó. También mencionó las hazañas Martín Miguel de Güemes, quien el pasado 17 de junio se celebró su paso a la inmortalidad.

"Belgrano dio todo por su Patria y murió hundido en la pobreza. Si uno mirara hoy en día el concepto de éxito, no diría que Belgrano fue exitoso, porque en el presente exitoso es el que tiene fortuna, hace riquezas, se hace rico, tiene un lindo auto. Pero la Historia no hace exitosos a esos hombres, sino a los que como Belgrano fueron capaces de dedicar toda una vida en pos de la libertad de su pueblo", sostuvo el mandatario.

Y agregó: "Digo estas cosas en un tiempo muy singular de la Argentina, no sólo asediada por la pandemia, sino también castigada por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos. Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de hacer un país mejor". En ese marco, el mandatario consideró que los hombres y las mujeres que marcaron la historia argentina deben ser el "faro en la noche que vive el país".

Es posible hacer otro país, uno más justo. Los que debemos hacerlo somos nosotros y los que deben cuidarlo son ustedes, los niños de toda la Patria. Belgrano entendió que en la educación, el desarrollo y la igualdad estaba el futuro", destacó el Presidente. E insistió: "Cada 20 de junio recordémoslo, pero cada día de nuestras vidas honrémoslo haciendo lo que él nos propuso hacer, que fue dar la vida por la libertad de esta Patria, por más igualdad y más justicia en la Patria".

Al término de su discurso, el Presidente llevó a cabo una videollamada con Celina, para agradecerle por la carta que le envió. Luego, realizó una conexión con el Ministerio de Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires, para tomarle juramento a la bandera a los soldados y marineros de las Fuerzas Armadas. A continuación, el Presidente saludó al gobernador santafesino, Omar Perotti, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes encabezaron el acto central desde el Monumento a la Bandera.

