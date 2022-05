El torneo Cero Albañiles de The Grefg fue Top1 de audiencia en España

“¡Gracias a todos, viewers y streamers por el apoyo en el torneo de Fortnite CERO ALBAÑILES!”, escribió The Grefg en su cuenta de Twitter, una vez finalizado el primer torneo del battle royale en la plataforma de Twitch, con el nuevo modo permanente sin la mecánica especializada de construir para cubrirse a la hora de enfrentarse con un rival. Tanto él como su colega vasco Ibai Llanos fueron top 1 de audiencia en su país, con 54 mil viewers, pero Martínez se quedó con el minuto de oro superando al dueño de KOI por 10 mil, con más de 97 mil espectadores.

La competencia se realizó a cinco partidas en varias modalidades: dos ganadores individuales, dos duplas y un grupo de cuatro. El premio fue de diez mil dólares para repartir en cada ocasión y además, un adicional de diez mil dólares para el jugador que más kills consiguió en una partida. En total, se repartieron 50 mil dólares en premios. Los ganadores fueron: en solitario Ampeter, quien fue expulsado del torneo por ser acusado de profesional, y Angelysaras, las duplas del mencionado y Aldogeo y Knekro e IlloJuan y el cuarteto de Sokii, ALphaSniper, Criper y SINA.

“Acerca de mi expulsión, si algún streamer no se sintió cómodo al verme ganar, yo lo entiendo y me voy. Estoy agradecido de ganar esta increíble cantidad de dinero y hace más de un año que no toco el juego. Mi victoria fue por estrategia y suerte más que por ser PRO. No he hecho nada especial para ganarla. Simplemente quedarme en un arbusto”, confesó Ampeter tras la polémica descalificación. Después de que creadores de contenido como IlloJuan, StaXx o JuanSGuarnizo pidan por su expulsión, el organizador le pidió educadamente a su colega que abandonara.

Mirá el momento en el que gana la partida:

