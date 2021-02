Carrió: "Hay que armar listas decentes, porque después mucha gente se corre"

En una larga entrevista concedida a Radio Mitre, Elisa Carrió volvió a tocar varios temas sensibles para el cuadro opositor, ratificó su distanciamiento con Mauricio Macri al contestar cuando le preguntaron del expresidente que "habla mucho con Juliana Awada", y remarcando que "no se opone a los contactos con el peronismo", pero haciendo la salvedad de "solo peronistas republicanos". "Ya me pasó muchas veces vas con alguien a una elección, y después que son elegidos se corren...", señaló sin medias tintas sobre las habituales "borocotizaciones" del elenco legislativo.

"Lo que yo digo es que lo que no hay que hacer es duplicar la proporción de PJ que haya en los concejos deliberantes. Miren en el conurbano se da vuelta todo el mundo cuando con concejales, salvo excepciones", aseguró Carrió en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo. "Lo que están haciendo Máximo Kirchner y Sergio Massa, que ahora juegan juntos contra los intendentes del conurbano, es ir por las propias listas y por las de Juntos por el Cambio, entonces lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, sumar sectores del PJ republicano, en eso estoy totalmente de acuerdo".

"La Coalición Cívica se fundó con gente del peronismo, así que terminen con esto de que yo me opongo a sumar peronismo, lo que yo digo es hagamos listas decentes, con Juntos por el Cambio y ampliemos todo lo posible, pero con cuidado, porque hay gente que va a asumir y se va a correr, tanto en diputados nacionales como en diputados provinciales", señaló.

"Yo la viví esta historia... ¿Se acuerdan cuántos diputados llegaban conmigo al Congreso de la Nación y al otro día se autonomizaban? Llegaban con mis votos y después decían ahora hago lo que quiero, estoy tratando de evitar en base a esa experiencia histórica", indicó Lilita.

"Yo he llevado más de 200 legisladores al Congreso de la Nación a lo largo de los años, pero siempre los bloques quedaban en 20. Una vez sacamos 45 diputados y éramos claramente la segunda fuerza, pero el socialismo ordenó romper y entonces Margarita (Stobizer) se fue... Hay que tener cuidado", puntualizó Carrió, en directa alusión a las declaraciones que hizo Stolbizer a PERFIL hace poco, señalando que mantenía "un nivel de diálogo importante con miembros de Juntos por el Cambio". sobre la pelea que viene en cuanto a las listas opositoras.

De nombres de JxC insistió en que Horacio Rodríguez Larreta "es candidato a presidente", y sobre su situación aclaró "lo que dije es que si podía ayudar mi candidatura en la provincia lo iba a hacer, pero lo importante es que estamos logrando un marco de unidad. No sé si voy a ser candidata, porque tal vez haya alguien mejor, que mida más, que pueda hacer mejor campaña porque yo estoy pendiente de lo que pasa con mi salud...". "Hoy estoy trabajando con todos. Estoy hablando con Patricia (Bullrich), con Mario Negri, con María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta", sostuvo la referente opositora.

Sobre el expresidente Mauricio Macri, al que no nombró en la entrevista con Bonelli, Carrió ratificó el distanciamiento pero aludiendo a "tiene muy buena relación con Luciana Awada, habló mucho con ella". Y cuando le preguntaron si había saludado al exmandatario por su cumpleaños, se rió y salió del paso diciendo: "La verdad que no me acuerdo". El vínculo entre Carrió y Macri se rompió en octubre pasado cuando el ex mandatario afirmó que la ex diputada nacional sólo servía "para denunciar": "Me enojé porque me faltó el respeto", había contado a fines de 2020 sobre la situación.

Sobre la vacunación en marcha en territorio bonaerense fue especialmente crítica: "Hay un desorden enorme, si creen que vacunando van a tener votos, es la peor forma y más perversa de tratar con una pandemia como la del coronavirus". La conducción de la vacunación en la provincia de Buenos Aires ha sido un desastre, los intendentes en el conurbano tienen los lugares de vacunación y utilizar a militantes de La Cámpora le quita toda seriedad a esto, pero ya se sabe como son, iguales a Maduro...", señaló Carrió sobre el avance de la aplicación de las dosis de vacuna Sputnik V en el ámbito bonaerense. "Pareciera ser que ahora es una vacuna un voto, lo cual es deleznable porque es jugar con la salud de la gente", agregó.

"La izquierda tiene varios mitos, y uno es el del estatismo, pero acá en la Argentina lo que hay en lugar de democratización de la economía lo que hay es una concentración, estatizan, concentran alguna caja y después la vacían. Volvemos a lo de Moreno, no estamos salvando las Pymes, la clase media está fundida, esto es tremendo", indicó. "Nosotros sancionamos la Ley de gondolas para que haya competencia, pero acá los precios máximos favorecen a los grandes, que tienen capacidad de producción. Pero en las góndolas tenés que tener distintos precios, verdadera competencia", dijo en la entrevista.

Finalmente, la líder de la Coalición Cívica-ARI ratificó que que "no se va a arriesgar" a aplicarse la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, pese admitió que ahora "tiene el respaldo de las pruebas". Remarcó que su negativa se debe a su salud: "soy una persona altamente vulnerable y quiero tener todas las seguridades. Sé que tiene (la vacuna Sputnik) el respaldo de las pruebas, pero yo no me puedo arriesgar. Tengo problemas de oxigenación: las vacunas tienen reacciones y si yo me contagio de coronavirus me muero", concluyó.