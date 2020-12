Carrió: "Me enojé con Macri porque me faltó el respeto, me pidió disculpas y ya está bien"

La pelea entre el ex presidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no duró mucho y ya se reconciliaron. "Me enojé con Macri porque me faltó el respeto, me pidió disculpas y ya está bien", expresó la ex diputada nacional.

En diálogo con TN, Lilita Carrió afirmó: "Sin traiciones, Macri sería presidente. La gente está harta de confrontaciones estériles. La estrategia es mantener la templanza. Cristina está buscando la confrontación y bronca. El que se caliente, pierde".

En esa línea, contó que ya perdonó a Macri: "Me enojé con Macri porque me faltó el respeto y me pidió disculpas. Ya está bien. Si el gobierno no lo hace, a Juntos por el Cambio le toca defender la República. Nosotros no estamos desesperados, son ellos, es Cristina. Parte de la población está sin ilusión, cansada".

Por otro lado, se refirió a la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que despertó la furia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de todo Juntos por el Cambio.

"Estamos en un túnel, al final hay luz. Mantenernos al medio nos ayudará a evitar caer en las confrontaciones. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no se discute, está en la Constitución. En CABA se recauda el 22% de los impuestos nacionales y recibe lo mismo con Tierra del Fuego. Es la más solidaria con las provincias pobres. La Ciudad está pidiendo un porcentaje mínimo", expresó.

Asimismo, agregó: "'No puedo adelantar la estrategia jurídica. Hay una inconstitucionalidad porque cuando se hizo la Ley de Coparticipación, no existía la Ciudad Autónoma. Las contribuciones de la Provincia de Buenos Aires financia a la Nación y a provincias pobres. La Ciudad exige un 5%. Todos contribuyen pero va a otro lado".

En ese sentido, también dejó elogios para el jefe de Gobierno porteño: "Larreta tiene la templanza. Hoy hablé con él. Toda estrategia tiene momentos de oscuridad y hay que mantenerse. Ellos tienen enormes contradicciones que se van a desencadenar en los costados del túnel. Hay un enorme desencanto en quienes los votaron".

