Pese al distanciamiento que mantienen, Mauricio Macri salió a respaldar a Elisa Carrió este jueves 19 de noviembre, a raíz del pedido de los abogados de Cristina Kirchner de llamarla a indagatoria en la causa por espionaje ilegal. Según expresó el expresidente, la acusación contra la líder de la Coalición Cívica se trata de una "persecución judicial".

"Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores. Ahora a Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo", expresó el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores. Ahora a Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2020

La reacción de Mauricio Macri se debe a que los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a la ex diputada de la Coalición Cívica por su supuesta "responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública".

En el texto —al que tuvo acceso PERFIL y que fue presentado ante el juez Juan Pablo Augé, que investiga las escuchas a ex funcionarios kirchneristas— también se la acusa de "dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía (Marcelo) D'Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada".

Desde la Coalición Cívica sospechan que la denunciante Peñafort es una de las posibles candidatas de Cristina Kirchner para ocupar la Procuración, dado que Daniel Rafecas aclaró que no tiene intenciones de avanzar en el proceso de selección si se elimina el requisito de los dos tercios en el Senado.

Es por eso que cobró fuerza en las últimas semanas la defensa de Carrió a Rafecas, no porque sea un referente afín sino porque lo considera el "mal menor" frente a alguna otra opción que pueda planificar Cristina Kirchner, según comentaron en su entorno.

La causa

Alejandro Rúa y Peñafort son los abogados defensores de Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido, querellante en la causa que investiga las escuchas ilegales a ex funcionarios en la cárcel de Ezeiza, de donde surgió una posible operación contra el fiscal Carlos Stornelli.

La acusación contra Carrió tiene que ver con la utilización de esas escuchas para la elaboración de una denuncia contra ex funcionarios como Baratta y Juan Pablo Schiavi, que involucraría a la AFI macrista.

Stornelli había sido denunciado por el empresario Pedro Etchebest, quien afirmó que un operador llamado Marcelo D’Alessio le pidió dinero en nombre de Stornelli. El empresario grabó a D’Alessio y lo fotografió en Pinamar con Stornelli para luego denunciarlo en el juzgado de Dolores a cargo del juez Alejandro Ramos Padilla.

Carrió redobla la embestida: "La Cristina constituyente que conocí murió hace mucho"

En este contexto, la diputada de Cambiemos dijo haber recibido un sobre anónimo con transcripciones de escuchas hechas en el marco de una causa judicial que se tramita en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

Por su parte, la abogada y diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Stilman recordó que "casualmente" el jueves pasado Carrió pidió la elevación a juicio de los funcionarios de la AFIP de Echegaray procesados x armarle una causa trucha durante las elecciones de 2013. "¿Adivinen qué medio llegó antes que los funcionarios y la policía al allanamiento que armaron?", dijo con ironía, en alusión a El Destape, que dio la primicia sobre la denuncia contra Carrió.

DR/FF