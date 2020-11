Elisa Carrió dijo que no le habla más a Macri y criticó a Bullrich y a Frigerio

Elisa Carrió reapareció en escena con una batería de críticas, algunas muy duras, contra sus socios de Juntos por el Cambio. En una entrevista que le dio a Clarín, la fundadora de la Coalición Cívica (y pilar importante del gobierno de Cambiemos) aseguró que a Mauricio Macri no le habla más, porque le faltó el respeto.

“‘Para lo único que servís es para denunciar’, me dijo y le corté. Y después le dije que no le iba a hablar nunca más y así va a ser”, le contó Carrió al matutino. Durante el reportaje también atacó a Patricia Bullrich. Si bien dijo que ella la quiere a la presidenta del PRO, no comparte “el uso político” que hace de los banderazos.

En otro tramo de la charla, la ex diputada nacional señaló al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio: “Nos entregó en la elección apoyando a candidatos del PJ en vez de a los nuestros”

Carrió consideró que Macri le faltó el respeto, luego de todo “lo que lo defendí y lo que me costó hacer la alianza con él”. “Hay lugares de los que no se vuelve”, añadió.

A los que dicen que están decepcionados por lo de Rafecas, un día me van a dar la razón

Estamos cruzando los Andes, algunos perdieron el burro que sigan caminando; los jueces están en su lugar ella perdió con los jueces, una victoria a lo Pirro. pic.twitter.com/ugH1tF3f50 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 13, 2020

Para “Lilita”, Daniel Rafecas no es el candidato a la Procuración de Cristina Kirchner y es el “mejor” en las condiciones actuales de Argentina. Por eso, insistió con que hay que respaldarlo. También afirmó que la vicepresidenta vació de poder a Alberto Fernández.

En una entrevista previa, Carrió había dicho que el único que lograba frenar a Macri, cuando tomaba "posiciones extremas", era el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. Y confió que le dijo, en privado, que fue el único presidente no peronista en terminar su mandato sin golpes.

El apoyo de Carrió a Rafecas desató tensiones internas en Juntos por el Cambio, que ven en el juez federal un aliado del gobierno, pero sobre todo de Cristina Kirchner.

