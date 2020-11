"Madura": risa nerviosa de Alberto Fernández por el apodo de Carrió a CFK

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, usó un particular apodo para referirse a la vicepresidenta Cristina Kirchner a la que comparó con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuando le comentaron al presidente Alberto Fernández sobre ese apodo, el jefe de Estado se mostró sorprendido y dejó una risa nerviosa.

Para referirse a CFK, Lilita empezó a utilizar el apodo "Madura" para compararlo con Nicolás Maduro. "Ese apodo...lo había escuchado", reaccionó Fernández entre risas en una entrevista con el periodista Juan Amorín en la radio Futurock.

Carrió redobla la embestida: "La Cristina constituyente que conocí murió hace mucho"

"No ayuda lo de Elisa Carrió. Ella ha dicho cosas horribles de mí y lo que está claro es que no está en riesgo la institucionalidad de ninguna manera. Carrió intenta crear un escenario para sembrar dudas, pero en mí no las siembra. Espero que no las siembre. Es un poco más de su método", manifestó.

Si bien la referente de Juntos por el Cambio apuntó a las diferencias internas entre el presidente y su vice, sobre quien dijo que "vació de poder" a Fernández, también se mostró a favor de aprobar el pliego del candidato a Procurador General de la Nación, Daniel Rafecas, en el Senado.

¿A quién le habla Cristina Kirchner cuando manda estas cartas?

Ante estas versiones sobre su relación con Cristina, Alberto aseguró que la relación "está perfecta" y que no se siente "atacado" por la ex presidenta. "Podemos tener visiones diferentes, pero las conversamos y punto. Tiene que ver con lo cotidiano de una gestión. Nada más", aclaró.

En esa línea, volvió a dejar en claro que respalda a Rafecas para que su pliego sea aprobado en el Senado: "Es el mejor candidato que puede existir. Lo conozco desde hace muchos años y es un hombre de una calidad técnica absoluta y sus condiciones morales son indiscutibles".

EuDr / DS