En medio de internas, Santilli avaló la postura de Carrió sobre Rafecas

La renovada ofensiva del oficialismo para remover al procurador interino Eduardo Casal impactó de lleno en la interna de Juntos por el Cambio, tras el aval de Elisa Carrió a Daniel Rafecas, el candidato del Gobierno para ese lugar.

Desde comienzos de este año el pliego de Rafecas se encuentra empantanado en el Senado porque el Frente de Todos no tiene asegurados los dos tercios de los votos necesarios para su designación.

Es por eso que ante una posible maniobra del oficialismo para flexibilizar las condiciones en la designación, Carrió salió a bancar a Rafecas con la convicción de que si no es él “pondrán a otro peor”. El cambio de postura fue rápidamente respaldado por la Coalición Cívica que se expresó a favor de un “necesario gesto institucional exento de especulaciones políticas”.

Lo cierto es que la Coalición Cívica no cuenta con senadores propios pero ya está trabajando en sumar aliados internos que generen presión. El apoyo político más fuerte llegó primero de parte de Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño. “Comparto la decisión de Carrió”, dijo temprano. Horas después, se difundíó la reunión de Lilita junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin, donde uno de los ejes principales fue la propuesta en torno a Rafecas.

Sin embargo, el ex presidente Mauricio Macri también salió a jugar fuerte y se ubicó directamente en la vereda contraria al ratificar ayer “la voluntad de Juntos por el Cambio y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”.

La defensa de Macri hacia Casal desde la llegada del kirchnerismo al poder tiene que ver no solo con una convicción republicana sino también con el temor de que Rafecas lo “persiga”, según reveló en la intimidad partidaria, confiaron a PERFIL fuentes de JxC.

El empujón porteño conduce directamente hacia Martín Lousteau, uno de los senadores que podría tener en sus manos uno de los votos para apoyar la designación de Rafecas, en caso de que la estrategia electoral así lo dictamine, aunque por ahora permanece en silencio.

En el radicalismo, en tanto, hay un uniforme rechazo a la figura de Rafecas, a quien el propio Mario Negri le hizo un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura que el gobierno de Macri mandó a desestimar a través del entonces consejero Pablo Tonelli.

Para comenzar a charlar, la conducción partidaria insiste con el pedido a que se dé tratamiento al pliego de Rafecas en la Comisión de Acuerdos para evitar especulaciones y ahí trabajar en una decisión uniforme. El senador del PRO Ernesto Martínez, disgustado por la presión de Carrió, también hizo sentir su enojo y juzgó que “esto es inaceptable por mi lado y a su vez en nombre del bloque: esa necesidad y ese acuerdo para llegar a los dos tercios en relación a esa persona no existe ni existirá, porque este interbloque no admite influencias externas, tengan el peso que tengan”. Y a continuación fue directamente con su opinión personal y apuntó contra las “operaciones mediáticas de una señora gorda” a la que no identificó pero tenía una clara destinataria.

Parrilli insiste con cambios que alertan a la oposición

D.M.

El próximo lunes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza Oscar Parrilli retomará a nivel institucional la discusión sobre la posible reforma del Ministerio Público Fiscal que ya está tomando temperatura en el ámbito político, incluso al interior de Juntos por el Cambio. La reunión se llevará a cabo luego del rechazo del oficialismo al pedido de la oposición a retirar tres proyectos de Lucila Crexell y Martín Lousteau que habían presentado durante 2019 y en febrero de este año para encarar reformas que ahora juzgan inoportunas.

“En la Argentina hay un problema. Tenemos un procurador de la Nación interino. Obviamente, es un tema que tiene que ser resuelto”, explicó Parrilli en referencia a la situación de Eduardo Casal, durante la sesión del último jueves donde el Frente de Todos desplegó 41 votos en contra del pedido de Juntos por el Cambio para retirar esos textos. Según dijo el senador neuquino, “queremos que los proyectos sobre el tema del procurador se sigan tratando a nivel de comisión. Para ello, hemos convocado a una reunión de comisión el lunes próximo, a la que estamos invitando, y le sugerimos al bloque de Juntos por el Cambio que aporten nombres, a especialistas, ex procuradores, constitucionalistas para debatir cuál es la mejor ley para solucionar el problema del procurador fiscal. Esto es como la deuda externa, nos dejaron el problema y, después, se quejan de que lo queremos resolver”, chicaneó.

Los proyectos de la oposición contemplan, entre otros cambios, la posibilidad de que el cargo de procurador deje de ser vitalicio, lo que dejaría abierta la puerta para la remoción de Casal. Nuevamente, el tratamiento del tema motivó un cruce entre Cristina Kirchner y los radicales Martín Lousteau y Luis Naidenoff, que se dio por terminado con el voto mayoritario del Frente de Todos.