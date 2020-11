¿A quién le habla Cristina Kirchner cuando manda estas cartas?

María O'Donnell

Un día como hoy, del año 1972, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina. Había pasado casi 20 años en el exilio y se empezaba a levantar la proscripción del peronismo. Pero no quiero hablar de historia. Lo que quiero rescatar hoy que es 17 de noviembre y por eso el peronismo celebra el Día del Militante, es la forma de comunicación que tenía Perón mientras estuvo en el exilio. Muchas veces se comunicó por carta y había que interpretarlas. Eso generaba muchas discusiones acerca de qué había querido decir o a quién le había querido decir algo Perón. Han pasado casi 50 años y las cosas no han cambiado demasiado.

Con Cristina Fernández de Kirchner otra vez estamos discutiendo. ¿Qué quiere decir con sus cartas? Que ha sido, hasta ahora, la vía elegida por la vicepresidenta para comunicarse .Tenemos aquella carta, la primera, en la que habló de los funcionarios que no funcionan e hizo un llamado a la unidad. ¿Retó a Alberto Fernández por los funcionarios que no funcionan, hizo un llamado a la unidad o hizo ambas cosas?

17 de noviembre de 1972 | Una fecha gloriosa en la historia del peronismo

Después hubo un tuit, porque bueno, un poco hemos avanzado en los tiempos de las redes sociales, donde elogió un artículo del periodista de Página 12, Alfredo Zaiat, que había criticado una iniciativa del presidente que llevó a empresarios y dirigentes del campo a Olivos. ¿Estaba elogiando Cristina Kirchner al periodista y su mirada sobre la economía argentina y lo que la economía argentina necesita, estaba criticando a Alberto Fernández o estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo?

Después tenemos la última de las cartas, muy curiosa, por cierto, porque no la firma Cristina Fernández, sino el frente del bloque oficialista del Senado y se la dirige a El Fondo Monetario Internacional, que no ha recibido nunca en su historia una carta, que no debe haber recibido nunca en su historia una carta y mucho menos estando en el país, teniendo reuniones con legisladores. Lo que dice es que el Fondo se tiene que hacer responsable del préstamo que le dio a la Argentina durante la época de Mauricio Macri, violando sus propios estatutos y buscando la reelección de Macri. Pero esa carta también dice que el Fondo no le debe poner condicionalidades de ajuste a la Argentina. ¿Le está hablando al Fondo Monetario o le está diciendo a Alberto Fernández que no piensan aprobar un presupuesto con ajuste? ¿A quién le habla Cristina Kirchner cuando manda estas cartas?

Parte del ruido que las cartas generan, tienen que ver con que son comunicaciones que ella podría tener perfectamente en privado con Alberto Fernández, si él fuese el único destinatario de estos mensajes. Pero lo más complicado de lo que está pasando con esta forma de comunicarse que eligió Cristina Fernández de Kirchner es que toma por sorpresa al presidente. Alberto Fernández se ve obligado a decir que es un apoyo: “Pienso lo mismo que lo que dijo en la carta al Fondo Monetario Internacional”. Mucho más fácil sería si estas cosas se las dijeran entre ellos.