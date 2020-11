Alberto Fernández: "Haré todos mis esfuerzos para que el proyecto del aborto sea ley"

El presidente Alberto Fernández se refirió al proyecto de legalización del aborto enviado al Congreso esta semana, se mostró optimista sobre su aprobación, y aseguró: "Haré todos mis esfuerzos para que el Congreso acompañe y este proyecto sea ley". Además, confirmó el hisopado negativo que le realizaron este jueves 19 de noviembre, habló de la situación del coronavirus en el país, prometió que la vacuna rusa podría aplicarse a partir de diciembre de este año y cuestionó a la gestión sanitaria del macrismo.

"Tengo la convicción de que esto es necesario para el país", dijo el jefe de Estado sobre el proyecto de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sobre las posibilidades de que la iniciativa se apruebe, expresó: "Creo que estamos en condiciones de que esto se convierta en ley; la diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, me siento el primer abanderado del reclamo".

"Que el presidente mande un proyecto, reclame su tratamiento y aprobación, se comprometa públicamente diciendo que es necesario, me parece que genera un escenario distinto. Haré todos mis esfuerzos para que el Congreso acompañe y este proyecto sea ley", prometió Alberto Fernández en la extensa entrevista que brindó hoy a Crónica Anunciada, ciclo que se emite por FM Futurock.

El líder del Frente de Todos justificó luego la demora del envío del proyecto al Congreso, que fue anunciado en marzo durante la apertura de sesiones ordinarias: "El primero de marzo anuncié que íbamos a mandar el proyecto del aborto al Congreso y lo teníamos bastante avanzado, pero luego llegó la emergencia que hemos vivido", explicó. "Lo que quería era no sumar más estrés al sistema sanitario, aún cuando es cierto que la mayoría de los abortos hoy se producen por vía farmacológica", agregó.

Hisopado negativo y coronavirus en Argentina

Alberto Fernández confirmó el resultado negativo del test de COVID-19 anunciado esta mañana, lo que le permitirá retomar su agenda presencial tras pasar una semana de aislamiento. "Gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente, ninguno se contagió y ya estamos todos para volver; hoy a la mañana me dieron el resultado negativo del hisopado", dijo.

El mandatario se refirió al panorama de la pandemia en el país, que observa una baja de casos y mortalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires pero con datos preocupantes en algunas provincias. "En el AMBA hace doce semanas observamos una caída sostenida, con una menor utilización de camas de terapia intensiva, y por eso creí que era el momento oportuno" para terminar el aislamiento, explicó.

Sobre la alta mortalidad del país, que crece en el ranking de fallecimientos por millón de habitantes, el presidente consideró: "El promedio de edad de muertos en Argentina es de 74 años, lo cual quiere decir que estamos perdiendo a los adultos mayores como producto de la enfermedad; y nosotros sabíamos que cuando el virus ataca a una persona de más de 65 años o con enfermedades prevalentes la situación era muy difícil".

"Lamentablemente, quienes están falleciendo son quienes la medicina dice que son difíciles de salvar. Me preocuparía mucho que la edad promedio fuera de 60 años, porque eso indicaría que muere gente que en otras partes del mundo no lo hacen. Si miramos la tasa de letalidad, también estamos en el promedio del mundo y por debajo del de América Latina. No estoy conforme con los resultados, porque hubiera querido que nadie muriera; pero todo lo que hicimos facilitó que no hubiera muertes innecesarias, producto de no haber podido atender a alguien: en Argentina nunca se saturó el sistema sanitario, por el enorme trabajo que hicimos al inicio de todo esto", continuó.

Fernández luego apuntó a Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de Mauricio Macri, por sus críticas al manejo de la pandemia de parte del Ejecutivo nacional: "Escucho a ministros que dejaban vencer vacunas explicando cómo hacerlo y la verdad que asombra", comentó. "Dejaron el sistema sanitario en una situación calamitosa. Fueron los que dejaron hospitales sin inaugurar y degradaron al Ministerio de Salud. Me asombra", reprochó.

Vacuna rusa en diciembre

Mientras continúan los avances de varias vacunas contra el coronavirus en fase 3 de sus estudios, Alberto Fernández confirmó que "sobre fines de diciembre" el país va a "contar con la vacuna rusa" Sputnik V, que esta semana anunció un 92% de efectividad. El mandatario anunció además que presidirá "una mesa de seguimiento" en el marco del comando que creó para armar la logística necesaria para iniciar la campaña de vacunación contra el coronavirus.



"No es una tarea fácil; exige una infraestructura especial", sostuvo y ratificó que "10 millones de personas serán vacunadas entre enero y febrero", lo que representa el "23 por ciento de la población" argentina. Comentó sin embargo que "vacunar no es una tarea fácil por la infraestructura que necesitan las vacunas", por ejemplo las cadenas de frío para conservarlas.

"Tenemos una propuesta de Rusia que está avanzando muy bien que nos permitiría tener la vacuna en diciembre. Muchas veces los tiempos de pruebas se van corriendo, pero todo indica que sobre fines de diciembre podríamos contar con la vacuna rusa", subrayó el jefe de Estado.

El mandatario insistió en que están "avanzadas las negociaciones con todos los fabricantes de vacunas" y recordó que hay "un acuerdo con Oxford y Astrazéneca para producir la vacuna en la Argentina".

