Alberto Fernández mandó al psicólogo a un periodista que le preguntó por la inseguridad

Desde su aislamiento en la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández dio en la mañana de este miércoles 18 de noviembre una entrevista telefónica al canal A24 en la que habló de varios temas como la vacuna contra el coronavirus, las tarifas y el aumento a los jubilados, entre otros. Sin embargo, cuando un periodista le preguntó por la inseguridad, tuvo una polémica respuesta y lo mandó al psicólogo.

La discusión inició cuando el conductor Facundo Pastor consultó al mandatario si "socialmente, ¿se imagina un fin de año tranquilo?", a lo que Fernández respondió: "Yo trabajaré para que todos estén lo mas cercano a la tranquilidad, saben los sectores mas postergados que hoy son mi prioridad y seguiré trabajando para que todos la pasemos lo mejor que podamos".

Luego, el periodista especializado en temas policiales, Javier Díaz, preguntó por el tema de la inseguridad: "Le quiero preguntar por el tema de la inseguridad, porque usted ha planteado que hay diferencias entre los mas vulnerables y los ricos; yo disiento en eso, porque todos son vulnerables a la inseguridad. Lo que quiero preguntarle es respecto de si hay una sensación de que se va por caminos diferentes, inclusive en el tema de la imputabilidad".

"¿Usted tiene pensado volver a hablar de la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que muchos de los delitos más graves que se están cometiendo son de adolescentes, sobre todo sensaciones como en el sur donde todavía hay usurpaciones, y amenazan a la policía? Quiero saber su opinión", preguntó Díaz.

Sin embargo, la contestación del presidente generó sorpresa hasta en el propio periodista: "Yo, sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar es que hable con un psicólogo, eso me excede a mí".

En plena entrevista, Alberto Fernández mandó a Cristina Pérez a leer la Constitución

Ante esta situación, el periodista respondió: "Más allá de que yo pueda hablar con un psicólogo, los que tienen que dar seguridad es el Estado. Si tengo una sensación de que tengo miedo, es porque tengo miedo presidente, digo porque usted me manda a hablar con el psicólogo". Mientras que Fernández continuó: "No se moleste conmigo. Yo me limité a hablar de su concepto, sobre sus sensaciones no puedo hacer nada, son sensaciones suyas".

"Yo nunca dije que los ricos no tengan problemas de seguridad, dije que debemos desarrollar un plan para prevenir el delito en la calle, porque la calle es usada por los sectores más vulnerables, medios y bajos, eso tiene que ver con que están más expuestos. No es lo mismo salir del garage de mi casa con un auto, llegar a una oficina, a otro garage, subir en el ascensor y listo", dijo el mandatario nacional.

Por su lado, Díaz insistió: "Pero en el camino te asaltan a mano armada, lo vemos acá todos los días".

"Eso pasa, no lo voy a negar", contestó el presidente, quien agregó: "Lo que voy a decir es que debemos potenciar las líneas preventivas en la calle donde más suceden los delitos y muchas veces son los sectores que necesitan estar en a calle para poder movilizarse, para trabajar, los que están más perjudicados. Ahí no creo que tengamos mucha distorsión en la mirada, hemos destinado fondos para más cámaras de seguridad y para que las fuerzas estén mejor equipadas".

EuDr / DS