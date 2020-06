En plena entrevista, Alberto Fernández mandó a Cristina Pérez a leer la Constitución

El presidente Alberto Fernández tuvo un momento tenso con la periodista de Telefé Noticias, Cristina Pérez, cuando la entrevista analizaba la intervención de la cerealera Vicentin, empresa que el Gobierno busca expropiar.

La discusión inició luego de una pregunta de la periodista a la que Fernández le aconsejó que no adjetivara. "Para reconstruir la Argentina hace falta una enorme cantidad de inversión, a generado mucha preocupación en el clima de negocios que usted pasara a decir que eran ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso y con expropiación una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías al derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?", preguntó Pérez.

En ese momento, la conversación comenzó a levantar temperatura luego de que el presidente le dijera que "la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos". "La periodista soy yo y usted es el presidente. Disculpe pero tengo derecho a expresarlo como quiera", contestó.

"Usted dígalo como quiera, pero el solo hecho de adjetivarlo, quiero marcárselo al oyente, como polémica y cuestionable, eso es lo que usted cree pero eso no es así", dijo Fernández, a lo que Pérez respondió que "le puedo decir por qué le dije polémica y cuestionable", "porque usted lo cree", contestó el mandatario. "No, porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera a través de un decreto", dijo la conductora.

Ahí fue cuando el presidente la mandó a leer la Constitución: "Está equivocada. Le recomiendo además que lea la Constitución. La Constitución por razones de utilidad pública puede expropiar, el poder Ejecutivo puede expropiar".

"Me refería a la intervención, los constitucionalistas lo afirmaron, no yo", dijo Pérez. "Le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la Ley de Expropiaciones porque ahí faculta que a la hora de expropiar uno puede intervenir. Me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la Ley de Expropiaciones", lanzó Fernández.

"Pero como entiendo que su pregunta va para otro lado, voy a contestarlo por ahí. Nosotros no estamos expropiando a una empresa que está funcionando maravillosamente bien, estamos expropiando una empresa que cayó en un concurso preventivo acusado de una serie de maniobras que no voy a abrir juicio porque no soy yo quien debe de calificarlas, pero han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino. Dejó a 2600 productores sin pagarles, dejó a muchos bancos nacionales, que le dieron créditos en muchos casos incomprensibles, dejaron impagos", siguió.

"Hay un comité de acreedores internos que están liderados por el Banco Mundial que dan cuenta lo que está pasando en esa empresa. Hay operaciones denunciadas en Paraguay como operaciones de lavada de dinero y malversación de fondos. El concurso va a seguir, yo no lo suspendí. Nadie lo va a alterar. Estamos expropiando una empresa concursada. No queremos que la empresa llegue a la quiebra porque usted va a ver un formidable desguace de la empresa", concluyó.

Minutos más tarde, tuvieron un nuevo cruce por la situación del default con los acreedores externos. "Usted dejó en claro que no quiere ser el presidente del default", iniciaba su pregunta Pérez cuando fue interrumpida por el presidente: "Yo no soy el presidente del default, el presidente del default es el que me presidió, yo no soy, yo solo lo heredé y me hice cargo".

"Me refiero a este default posible en caso que no se llegue a un acuerdo con los acreedores", dijo la periodista y el mandatario la volvió a cuestionar: "No es nuevo, viene de diciembre".

"Le quiero preguntar si estamos más lejos o más cerca de un default luego de la situación de las negociaciones que usted planteó que se complicaron con algunos de los bonistas", insistió Pérez. "Por momentos parece que no me escucha. El default viene desde antes, no es que estamos más cerca del default. Hagarramos un país defaulteados", expresó Fernández

Finalmente, la conductora volvió a preguntar con la intención que el presidente no se enoje : "Me refiero al vencimiento de los 500 millones que tocó en su administración y que están en un plazo de excepción. Si estamos más cerca o lejos de un acuerdo, de total buena fue le pregunto". Tras esa aclaración, finalmente Fernández respondió a la pregunta.

Tras culminar con la entrevista, la periodista Pérez realizó un comentario sobre la situación vivida: "Yo quiero valorar, más allá de que es obligación de cualquier funcionario público dar respuestas, y respetar las preguntas de a prensa. Más allá de que coincida más o menos con sus posiciones, quiero valorar que el presidente nos haya respondido en forma abierta todo lo que le hemos preguntado. Porque es lo que corresponde, pero también hay que valorarlo porque a veces, lamentablemente, no se ha vivido esa misma situación en otros momentos".

ED / DS