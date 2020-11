La heroica acción de un policía que casi muere por detener a un motochorro en Belgrano

Lo podrían haber atropellado o baleado. Es cierto que un policía debe estar preparado mentalmente para enfrentar ese riesgo, aunque -hay que decirlo- no todos asumen esa obligación de servicio.

En el cruce de las avenidas Federico Lacroze y Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano, un agente de la Policía de la Ciudad intentó frenar el paso de un motochorro abriendo sus manos y dando la voz de alto. En ningún momento sacó su pistola reglamentaria, algo que seguramente hubiese simplificado las cosas (o no).

Lo cierto es que el oficial pasó corriendo por delante de un colectivo cuando advirtió que un ladrón había destrozado el vidrio de un auto, con la intención de apoderarse de algún objeto de valor. El semáforo estaba en rojo, y estaba cantando que el delincuente no iba a detenerse ni porque pasara un tren.

Las cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad registraron toda la secuencia. En el video se ve cómo el agente se interpone en el paso de la moto y termina rodando por el asfalto, aunque por suerte, no sufre mayores consecuencias.

Los otros dos policías que lo acompañan colaboran para que el motochorro no escape, pero no lo consiguen. El ladrón los esquiva hasta que choca con un taxi y no alcanza a bajarse de la moto. Recién ahí logran detenerlo.

Su presunto compañero de fechorías, mientras tanto, había tomado otra estrategia para intentar sortear el cerrojo policial: abandonó su moto y emprendió la huida caminando, pero con el casco en la mano. No pudo ir muy lejos. Lo frenaron a los golpes, a pocos metros donde estaba tirado su cómplice.

Los dos motochorros detenidos tienen 20 y 23 años.

Los voceros consultados señalaron que ambos autores fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia: tienen 20 y 23 años. Respecto a los policías que intervinieron en el operativo destacaron que "dos de ellos sufrieron heridas leves". "Los examinaron médicos del SAME y derivaron a una clínica por fuertes dolores, acompañados por personal de la Comisaría Vecinal 13 C", explicó una fuente policial.

En el caso tomó intervención el juzgado Criminal y Correccional N° 46, a cargo del juez Jorge de Santo.

