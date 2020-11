Alberto Fernández terminaría mañana con su aislamiento y asistiría a la jura de Ferraresi

El presidente Alberto Fernández contó este miércoles 18 de noviembre en una entrevista matutina que se realizará un tercer hisopado de coronavirus que, si da negativo, terminaría su aislamiento y hasta podría tomarle juramento a Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El mandatario se encuentra cumpliendo el protocolo de aislamiento en la residencia de Olivos desde el miércoles 11, tras haber sido contacto estrecho del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien dio positivo.

"Hoy a la tarde me realizaré un nuevo hisopado, ya me hicieron dos", contó el jefe de Estado en un reportaje brindado al canal A24, en el que agregó: "Mañana tendré el resultado y, si es negativo, me van a liberar". Según informó TN, finalmente el test se lo haría mañana a primera hora.

De esta manera, según consignó la agencia Télam, en caso de que el resultado sea negativo, el mandatario retomará sus actividades presenciales y le tomará juramento a Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Alberto Fernández desde su aislamiento: "Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero lo confirmó en la conferencia de prensa en la Casa Rosada donde anunció el aumento a los jubilados, que el Presidente "tiene que terminar su aislamiento y mañana por la mañana se hará un hisopado, de acuerdo a lo establecido por el cuerpo médico presidencial".

"Si da negativo estará en condiciones de volver a reanudar sus tareas", indicó Cafiero, "y una de las principales es tomar juramento a Ferraresi", quien fue designado para reemplazar en esa cartera a María Eugenia Bielsa.

"Mañana a la tarde tenemos pensado hacer la jura del nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat", completó Cafiero. Si el hisopado a Fernández "da negativo, va a estar en condiciones, según lo que indica el cuerpo médico presidencial, de reanudar las tareas", insistió.

Fernández cumple el aislamiento pese a haber dado negativo el miércoles pasado un test que se le realizó luego de confirmarse el positivo de Beliz, con quien compartió el domingo y lunes anterior, un viaje a Bolivia y La Quiaca, para acompañar la partida del expresidente boliviano Evo Morales hacia su país, luego de casi un año.

Tomás Orduna sobre los cuidados de Alberto Fernández: "su personalidad le juega en contra"

"Al ser contacto estrecho de un caso positivo Covid-19, el Presidente de la Nación Alberto Fernández ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio y se aislará en la Residencia Oficial de Olivos", dijo la declaración oficial al conocerse el hecho.

El miércoles pasado, Fernández mismo había confirmado en su cuenta de Twitter que su hisopado había arrojado resultado "negativo", e indicado que mantendría el aislamiento para "interrumpir los contagios". "Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación", afirmó en aquella oportunidad.

Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios.



— Alberto Fernández (@alferdez) November 12, 2020

Así fue como la semana pasada también comenzaron un período de aislamiento el canciller Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el secretario General de la presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional Eduardo Valdés.

El informe oficial había dado cuenta de que "el contacto estrecho del Presidente fue el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, quien se habría contagiado el virus de un familiar conviviente que inició síntomas el día domingo (8 de noviembre) y dio positivo de Covid el día de hoy (por el miércoles 11 de noviembre)".

