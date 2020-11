Tomás Orduna sobre los cuidados de Alberto Fernández: "Su personalidad le juega en contra"

El presidente Alberto Fernández permanece en aislamiento en la Quinta de Olivos, luego de haber estado en contacto con Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina, Gustavo Beliz quien este miércoles dio positivo de coronavirus. Pese a que su hisopado dio negativo, el mandatario permanecerá en la estancia ubicada en Vicente López junto con el secretario general de la presidencia Julio Vitobello, el secretario de comunicación y prensa, Juan Pablo Biondi.

El equipo de RePerfilAr entrevistó al infectólogo y asesor del Gobierno en salud, Tomás Orduna, quien habló sobre el protocolo que debiera seguir el presidente, la foto de la polémica y la personalidad del primer magistrado.

“Su personalidad de le juega en contra, es una persona que le gusta el estar en contacto con la gente y por eso ahora debe estar aislado”, afirmó el especialista, quien luego completó asegurando: “Hay que usar barbijo y respetar la distancia social, esto también incluye al presidente y los ministro”.

Sputnik V: la vacuna rusa es la más criticada en redes

Luego, el doctor Orduna se refirió al resultado del hisopado de Alberto Fernández: “Dio negativo y se lo tiene que hacer de nuevo en 14 días. Espero de todo corazón que no se haya contagiado”.

Finalmente, el infectólogo se refirió a la foto en la que el presidente y varios ministros no usan barbijo ni respetan el distanciamiento social: “Veo esa foto y no puedo estar a favor, las reuniones de varias personas sin distancia social y barbijo no es lo que hay que hacer, está mal”.