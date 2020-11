A las diferencias entre el ala dura del macrismo con el ala más conciliadora con el oficialismo, se le suma un nuevo hito: el apoyo o no a la postulación de Daniel Rafecas como Procurador General. Entre los principales protagonistas del cruce se encuentran, por el lado de la oposición, Mauricio Macri y Elisa Carrió.

La dirigente de la CC-ARI se mostró flexible días atrás a un acompañamiento de la designación del juez, mientras que el presidente sostiene en su círculo íntimo que no se debe cambiar la posición histórica de rechazo a su figura.

Entre los diputados del ala que sigue a rajatabla a Mauricio Macri se sostiene la crítica a Carrió como un denominador común mientras que entre los "lilitos" están dispuestos denostar la figura del ex mandatario.

La frase de Macri que molestó a Carrió y definió su apoyo a Larreta

"Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días", lanzó Carrió en Twitter.

Y remató de manera crítica: "La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación, y jamás hice secretismo; lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía. (art. 14 CN)".

En este contexto de alta tensión en Juntos por el Cambio, la Mesa Nacional del partido se reune este miércoles 4 de noviembre para dirimir si va a acompañar o no la designación de Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación. En el cónclave estarán las dos vertientes principales de la coalición. Acompañando a Macri se cuenta a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras por el lado "dialoguista" figurarían el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y varios intendentes bonaerenses.

Es que, en paralelo, y en medio de un tironeo entre el Frente de Todos y la oposición, la Cámara de Senadores discute hoy en comisión los proyectos que plantean la modificación a la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo. A las 15 se reune la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Oscar Parrilli, para evaluar los dos proyectos que presentó la oposición tiempo atrás y que el Frente de Todos la semana pasada evitó que retiraran.

La Mesa Nacional de JxC se reúne por la designación de Daniel Rafecas

Se trata de las iniciativas de Lucila Crexell y de Martín Lousteau, que plantean modificaciones sobre el cargo vitalicio del procurador y proponen cinco y seis años para el puesto, respectivamente. Según la oposición, el oficialismo busca valerse de esos textos para cambiar la ley y quitar el requisito de los dos tercios que se establece actualmente para designar a un procurador.

Al encuentro de esta tarde fueron convocados para exponer Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); el ex fiscal general de la Procuración y abogado de Julio De Vido, Maxiliano Rusconi; y Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

