Trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires se movilizaban hacia el Obelisco en la mañana de este jueves 19 de noviembre en una "caravana municipal" para reclamar que se fije un piso mínimo salarial para el sector y exigir que se termine la "precarización laboral".

La protesta es realizada por miembros de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, quienes partieron desde Avellaneda hacia el tradicional punto porteño, con las consignas "No a la precarización, no al salario de indigencia, no al maltrato laboral".

"Es imprescindible la puesta en marcha de un Consejo Nacional para garantizar un piso mínimo de ingresos digno en la actividad", reclaman.

La caravana de autos, que partió esta mañana rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, apunta a visibilizar "la precarización laboral, los salarios de indigencia" y el "maltrato" que, denuncian, "sufren los trabajadores en las 23 provincias".

La protesta además "reclamará al Gobierno la instrumentación del Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente", señaló el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Rubén "Cholo" García.

La #caravanamunicipal de la @ctm_oficial aún llegó a completar el Puente Pueyrredon. Alrededor de 850 autos hacia el Obelisco pic.twitter.com/MtVXmos7N3 — Sonido Gremial (@SonidoGremial) November 19, 2020

"Tenemos municipios en todo el país donde los sueldos están por debajo del nivel de indigencia. En el caso de Avellaneda los sueldos son de 15 mil pesos, en Merlo de 8 mil, en Jujuy hay trabajadores que cobran 5 mil pesos de básico", planteó Hernán Doval, secretario general del sindicato de trabajadores municipales de Avellaneda, en diálogo con AM750.

"Eso es una situación que no da mas. Somos trabajadores esenciales que trabajamos durante toda la pandemia y sin embargo somos los peores pagos del país", completó el gremialista.

