Encontraron muerta a la reconocida diseñadora Olga Naum en un hotel de Recoleta

Este sábado fue encontrada muerta en un hotel de Recoleta la reconocida diseñadora Olga Naum luego de que se familia hubiera denunciado su desaparición. En la presentación realizada en una comisaría de la Policía de la Ciudad habían detallado que la última vez que había sido vista caminaba por la avenida Figueroa Alcorta en dirección a los bosques de Palermo.

De acuerdo a la autopsia se conoció que Naum murió como consecuencia de un edema pulmonar. “La diseñadora había consumido dos blister de pastillas de clonazepam y un frasco de clonazepam en gotas”, detallaron fuentes policiales a La Nación.

La diseñadora tenía 74 años y se había hospedado en la habitación 503 del hotel ubicado en Pagano 2684 el viernes a la tarde y su estadía terminaba el sábado a las 11 de la mañana. “La huésped no respondió los insistentes llamados del personal de limpieza. Entonces se decidió ingresar en la habitación y se pudo observar a la señora Naum, aparentemente, sin signos vitales”, según consigna La Nación.

El personal del hotel se comunicó con el 911 y los efectivos de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad se dirigieron al hotel.

Según informaron fuentes policiales, en el cuarto de Naun se encontraron, además del clonazepam, un recorte periodístico y una carta.

Una empresaria de la moda

Olga Naum era la autora de la marca de ropa que llevaba su propio nombre y era una apasionada por el mundo de la moda. "Empecé en la Galería Promenade, con un local al fondo, que se llamaba Grape. Fue un desastre..., pagué los gastos y cerré. Duró un año. Ahí me di cuenta de que uno tenía que hacerse de un nombre, tener prestigio. Que por más buena ropa que tengas, no existís. (...) Empecé a vender con mi nombre en casa, después abrí en la calle Maure. Y acá estoy, con mi marca, construida por el boca en boca", contaba a La Nación en 2014.

"Me fascina mezclar, combinar texturas. Me gustan las asimetrías, las paletas empolvadas, los estampados originales. Me gustan las telas. Tengo tres telas buenas y, como una pintura, me paso tres días y llega el final. Todo lo que hago es para mis dos locales", detallaba.

RB/fl