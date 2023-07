Encontraron muerto al joven que le pegó una patada en la cabeza a un árbitro

El joven que le pegó una brutal patada en la cabeza a un árbitro durante un partido de fútbol amateur en Sarandí fue hallado muerto este lunes. De acuerdo a las primeras informaciones, Williams Tapón se habría suicidado cuando lo estaban por detener por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

Según informó el periodista Nacho Genovart en sus redes sociales este lunes por la noche, “se acaba de suicidar William Tapón, el agresor del árbitro de Sarandí. Ocurrió en el momento en el que declaraba la víctima. Se quitó la vida con un arma de fuego”, afirmó.

El hecho ocurrió el sábado pasado en un complejo deportivo con canchas de césped sintético llamado “Estación 98″, en el partido de Avellaneda. El feroz ataque quedó grabado, por lo que se pudo reconstruir que un jugador del equipo La Cortada FC empujó al árbitro luego de que le mostrase la tarjeta amarilla, lo que generó una lógica expulsión. No conforme con el fallo, el jugador lanzó un insulto y su compañero, ahora fallecido, corrió directamente a golpear al juez.

El jugador que llevaba la camiseta con el número 10, identificado como Alexander Williams Tapón, le pegó dos piñas en el rostro al árbitro, aprovechando que estaba anotando la expulsión y, una vez que cayó al piso, le dio una patada a la cabeza, causándole un desmayo. Inmediatamente, compañeros de equipo y rivales se acercaron para calmar la escena, mientras otros asistían a la víctima.

El árbitro, Ariel Paniagua, estuvo internado y este lunes pasó por la comisaría para realizar la denuncia. En una entrevista con Telefe Noticias, Paniagua dijo: “Me pudo haber matado, yo hoy capaz estaba en un cajón, mi familia llorándome y no hay un contexto que justifique que me pegue una patada de esa manera”.

“Hablé con el delegado de su club, una muy buena persona que me pidió disculpas de la mejor manera, pero de él no salió una disculpa del corazón, lo que me dijo fue ‘lo hice en calentura’. Yo soy padre soltero, ¿qué hacían mis hijos si me mataba?”, agregó el árbitro.

Noticia en desarrollo