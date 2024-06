Encuesta de CNN dio como amplio ganador del debate a Trump: 67% contra 33% de Biden

Miles de estadounidenses se reunieron en bares y eventos partidistas para ver caliente debate del verano: la esperada cita entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, y luego de ese choque político, la encuesta que realizó la cadena CNN, que fue la que transmitió el debate, el resultado a favor de Trump fue abrumador: 67% de los consultados lo vio como ganador del debate, en tanto que solo un 33% se inclinó a favor del actual presidente de los Estados Unidos.

Como simple ejemplo de lo que se reprodujo ante cada pantalla a lo largo de todo Estados Unidos, puede contarse la tensión que se vivió en The Continental Club, un bar en el centro de Los Ángeles donde decenas de personas se congregaron para ver el toma y daca político que marca el inicio de lo que promete ser una dura campaña hacia las elecciones de noviembre rumbo a la Casa Blanca.

Allí Denise Hernandez, fervorosa seguidora de Trump, y Mike McFarland, pro-Biden, eligieron el evento para marcar su primera cita. ¿El único punto en común de la incipiente pareja? "Coincidimos en discrepar", señalaron.

"Es realmente importante reunir a la comunidad para que escuche a los candidatos y tome una decisión informada", dijo Farah Cassis, directora de eventos del Continental. "¿Y por qué no en un bar? Especialmente con este debate (...) La gente necesita disfrutar el debate y tomarse un trago al mismo tiempo. Algunos lo necesitamos", dijo riendo. La audiencia de este bar angelino no demoró en calentarse.

La primera intervención de Trump fue recibida con risas, que rápidamente se transformaron en abucheo y en esporádicos gritos de "¡jódete!". Hernandez, en clara minoría, dijo no sentirse intimidada: "Creo que soy una anomalía aquí, pero eso no cambia mi opinión sobre el presidente Trump (...). Creo que es más competente que Biden".

A su lado, McFarland no ocultó su frustración frente a la participación del actual presidente. "Está un poco viejo, pero aún tiene los hechos claros (...). Por eso lo seguiré apoyando", insistió.

Para muchos, una opción desalentadora

El primero de los únicos dos debates con los que contará esta elección presidencial fue celebrado más temprano de lo acostumbrado en las campañas estadounidenses. Mientras algunos llegan a esta batalla electoral con posiciones claras, para muchos la decisión entre Biden, de 81 años, y Trump, de 78, es más que difícil, desalentadora.

El debate no satisfizo las expectativas. "No me enteré de nada nuevo", añadió Marcos Lopez, quien a esta altura de duelo electoral se siente más inclinada a votar por Trump. "Traté en serio de entender lo que (Biden) decía. ¡Es muy difícil! ¡Tiene 81! ¡Es como mi abuelito!", lanzó.

Escenas de tensión y expectativa como esa se repitieron en otros lugares de Estados Unidos.

Al considerar al ganador del debate, en Los Ángeles el debate dejó un sabor amargo para algunos seguidores de Biden. "No quiero votar por él (Biden), no es mi primera opción, pero tenemos que mirar alrededor y ser realistas", decía Lindsey Michelle.

Para Raúl Hernandez, el vencedor indiscutible fue Trump: "¡Es más competente que Biden!". A su lado, Ralph McFarland no ocultaba su frustración: "Estuvo dividido, la visión es que Biden perdió, se que va mal, pero en los hechos ganó, y yo me muevo por los hechos, para mí él ganó el debate".

Biden, satisfecho: "Lo hicimos bien"

En breve contacto con la prensa, el presidente estadounidense, Joe Biden, estimó este jueves que salió airoso del debate contra el republicano Donald Trump, pese a que las reacciones son mucho más matizadas, incluso en el Partido Demócrata. "Creo que lo hicimos bien", dijo Biden a los periodistas en un restaurante de Georgia (este), insistiendo en que es "duro debatir contra un mentiroso".

AFP/HB