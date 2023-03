Se agotaron las entradas para Argentina-Panamá: la fila virtual llegó a casi 2 millones de personas

La Selección Argentina se presentará en el estadio Más Monumental para estrenar el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022, en diciembre pasado ante Francia. La Scaloneta se medirá en un amistoso frente a Panamá y los hinchas agotaron en menos de dos horas y media las 84 mil entradas que debieron comprarse exclusivamente de manera online.

Para poder sacar entradas para ver al equipo capitaneado por Lionel Messi hubo que acceder al sitio deportick.com, plataforma que reemplazó a AutoEntrada, y la Justicia argentina ya abrió una investigación por sospechas de una enorme estafa en el marco del negocio de la reventa.

La AFA anunció los precios de las entradas de los partidos de la Selección Argentina

Argentina enfrentará a la selección centroamericana en el primer duelo amistoso de 2023 el próximo jueves 23 de marzo en el Estadio Más Monumental de River Plate, en el que habrá entre 83 y 84 mil espectadores, y será a partir de las 20.30 horas.

Por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales. El expendio comenzó este jueves desde las 14 pero este miércoles empezaron a ofrecerse tickets en reventa por montos que llegan a los $150.000.

16.20 Se agotaron las entradas para ver a la Selección

A las 16.20 el sitio DeporTick publicó una imagen para anunciar que se habían agotado las localidades. En total, los hinchas solo contaron con dos horas y 20 minutos para conseguir entradas, ya que la compra de las mismas comenzó a las 14 horas.

14.30 Cómo comprar las entradas para Argentina-Paraná

La venta de los tickets se realiza a través de la página web de DeporTick, sitio en el que se debe crear una cuenta. Por ese motivo, se recomienda preparar una cuenta con anticipación. El paso a paso para adquirir tus entradas:

Ingresá a la plataforma DeporTick y crea un usuario.

y crea un usuario. Iniciá sesión con tu usuario y contraseña.

Buscá el evento “Argentina vs Panamá” y selecciona la opción “Comprar entradas”.

Elegí la cantidad de entradas que querés comprar y sigue el proceso de compra.

Una vez completada la compra, recibirás un mail con un código QR.

Presentá el código QR en la ventanilla del estadio de River para retirar el ticket físico

14.00 Comenzó la venta de entradas

Desde la apertura de para la compra comenzó a registrarse una larga fila virtual, con números de espera que superaban el millón de usuarios. En total, una persona puede conseguir cuatro entradas populares con su DNI y seis plateas con su documento de identidad.

Cuál es el precio de las entradas

General: $12.000

$12.000 Menor a popular (hasta 10 años): $7.000

$7.000 Plateas Sívori y Centenario Media: $24.000

$24.000 San Martín y Belgrano Alta: $24.000

$24.000 San Martín y Belgrano Baja: $ 48.000

$ 48.000 San Martín y Belgrano Media: $49.000

Las personas que tienen alguna discapacidad no gestionar su ingreso en www.deportick.com hasta el cupo establecido. El día del partido no odrán ingresar los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Cómo comprar entradas de forma segura

Según informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Deportick.com es la única plataforma oficial para la compra de entradas, por lo que se recomienda no adquirirlas en otros sitios.

Muchas personas estarán interesadas en tener la posibilidad de ver ala Selección Argentina estrenar su título de campeón mundial por primera vez, por lo cual se generará una fila virtual. No hará falta que te sumes a una prefila porque los números que envía la plataforma son al azar y es importante no actualizar la página.

Fuentes oficiales además pídieron no "caer en consignas engañosas" que se hicieron virales en redes sociales en las que se sugieren "códigos para saltearse lugares en la fila".

Los precios oficiales para el partido van desde los $12.000 hasta los $49.000. Sin embargo, a través de WhatsApp y grupos de reventa se piden precios estratosféricos. Por ejemplo, se piden unos $60.000 por una popular y hasta $150.000 en el caso de las plateas. La AFA ya había adelantado que tomó medidas para evitar la compra ilegal de tickets y Justicia argentina abrió una investigación para determinar quiénes están detrás de la oferta de entradas para el partido que la Selección.

Cabe mencionar que las entradas oficiales son de papel, tendrán un código QR e incluirán varios mecanismos de seguridad en el marco de evitar fraudes.

fp / ds