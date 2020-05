Daniel Gollán: "Es preocupante el aumento de casos en los últimos días"

“Este virus es mucho más complicado que el de la gripe, menos predecible en su comportamiento. Los virologos e infectólogos nos dicen que todavía no le sacaron la ficha. Hay muchas cosas que no conocemos cómo cuánto cuenta la carga viral. No hay un patrón que se pueda analizar en el mundo que nos de previsibilidad y eso nos da poca posibilidad de tener certezas para planificar y proyectar. Es un virus complicado”, reflexiona Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense sobre el SARS-CoV-2, el virus causante de la pandemia de coronavirus que en la Provincia ya causó 3.575 casos y 177 muertes.

La mayoría de los casos se concentran en el conurbano, donde el ex ministro de Salud de la Nación admite que la situación “es preocupante”, sobre todo por el aumento en barrios populares. Y le baja de tono a la polémica con Ciudad tras el tuit en el que mostraba un mapa del área metropolitana, con CABA en color rojo y la leyenda: "Queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus". “Trabajamos en sincronía con la Ciudad. Acá hay un único culpable y es el virus”, le dijo Gollán a PERFIL.

¿Cual es la situación epidemiológica de la provincia?

Estamos notando en los últimos días un aumento de los casos preocupante y una disminución del famoso tiempo de duplicación de casos. Habíamos logrado una curva bastante aplanada y prácticamente estirado el tiempo de duplicación hasta casi 28 días y hoy ha descendido en el conjunto de la provincia a 22 días y en el conurbano paso de 24 a 18 días. Eso es preocupante concomitantemente con todo lo que está pasando en el AMBA. Nos reunimos con el grupo de expertos de la provincia de Buenos aires y la opinión predominante es que cuando empieza a crecer la curva de esta manera lo más prudente es: primero reducir la circulación de la gente fundamentalmente entre las zonas de mayor concentración de casos a la de menor. Y como segunda medida intensificar fuertemente la detección a través de alertas tempranas en cada uno de los barrios de manera que los casos que van apareciendo, puedan ser rápidamente aislados y así evitamos la expansión del virus.

¿Para cuando esperan, según las proyecciones, un pico de casos?

Estamos trabajando con modelizaciones matemáticas sobre cuatro escenarios diferentes. La conclusión es que el pico de la curva es diferente si hay acciones fuertes a que si no las hay. Si el virus hubiera progresado sin ningún tipo de acción, el pico hubiese llegado rápidamente y hubiese sido muy alto como pasó en muchos países. Vemos que cuantos más frenos pero focalizados podemos ir poniendo, el pico de la curva puede llegar incluso a ser muy bajo y si uno toma medidas adecuadas bajar un poquito y luego subir. Y hacer una especie de curva en onda, en donde tenemos piquitos y luego bajas porque tomamos más medidas. Esto es una modelización matemática, luego hay que llevarlo al terreno donde se mezclan las cuestiones sociales y económicas.

Axel Kicillof presiona por un aislamiento inflexible en el AMBA

¿Y ese pico aunque sea bajo llegaría en junio?

Si, en junio podríamos tener un pico porque este aumento importante de la circulación que estamos viendo va a impactar dentro de 10 a 14 días. Es probable que siga ese proceso de aumento, por lo tanto es importante tomar medidas muy fuertes nuevamente como se ha hecho en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Si aparecen casos, volver hacia una fase anterior y más dura de la cuarentena. Creemos que con la misma determinación y evidencia científica se puede decidir abrir y si vemos que se dispara un poco, no hay que dudar en volver a cerrar.

Entonces, ¿no habrá una mayor flexibilización en algunos municipios?

No, para nada. Si nos dirigimos al AMBA no hay que pensar en ninguna mayor flexibilización de actividades. Y ajustar muchas cosas que hoy están desajustadas, no porque se hayan permitido, sino porque mucha gente las empezó a hacer. Hay que trabajar eso, que la gente entienda que si nos relajamos los casos pueden subir bastante.Y si no actuamos en forma oportuna el problema es que cuando después hay mucha cantidad de gente que transmite el virus, las medidas de restricción se vuelven menos efectivas.

Axel Kicillof dijo: “Si la Ciudad va a abrir comercios que no vaya a trabajar la gente de provincia”. ¿Piensan cerrar accesos a la Ciudad?

Tuvimos una charla extensa con la Ciudad y quedó un concepto claro: gran parte de la fuerza laboral de la Ciudad vive en el conurbano bonaerense. Si no se pone el foco ahí el virus se sigue esparciendo, porque la gente que pueda salir a trabajar desde el conurbano a la Ciudad se pueden contagiar y al volver a su residencia diseminar el virus. Cuando uno tiene un mapa de calor que indica mucha circulación del virus en un lugar tenemos que tratar de cortar fuertemente los contactos entre ese lugar y donde hay menos casos. Lo que se estuvo discutiendo es precisamente acotar mucho el ingreso de todos aquellos que realmente no sean trabajadores esenciales y tener un particular control hasta donde se pueda sobre esos trabajadores.

Esta semana su tuit con el mapa que mostraba en rojo a CABA levantó mucha polémica. ¿Existe un enfrentamiento con Ciudad por el manejo de la pandemia?

Trabajamos en sincronía con Ciudad. A mi me pasa dentro de la misma provincia, cuando presentó el mapa de calor que tengo municipios pintados más oscuros y otros que no tienen casos. Aca hay uno solo culpable y es el virus. El resto es como uno va viendo donde están las zonas más calientes en un momento. En este momento está en CABA y la semana que viene puede estar en otro lado. Pero lo importante es reconocer ese lugar en el momento. Los virus no tienen pertenencia jurisdiccional. Lo que tenemos que tratar de hacer es cortar los vínculos entre donde hay más y menos circulación viral.

Para la OMS, el nuevo epicentro del coronavirus está en Sudamérica

Hay 1600 barrios populares en la provincia, ¿la llegada del virus es una bomba de tiempo?

Es preocupante porque nosotros veníamos con 50 a 60 casos por día, aumentamos a 90 y estamos hace un par de días con 150/170 por día. Cuando analizamos de dónde son, no es un brote grande en un solo lugar. Son de como 20 partidos diferentes, casi todos del conurbano, donde aparecen 18, 16 casos. Y ese es el problema que tenemos. Es gente que se contagia en un lugar y vuelve al domicilio y nos hace ese efecto que no nos gusta nada. Después, vamos casa por casa determinando casos sospechosos, se los testea y luego sobre la base de los que da positivos se vuelve a ver los contactos estrechos. Cuando encuentro muchos caso en un solo lugar, me obliga a ir testeando más. El protocolo que se utiliza es el mismo que en CABA porque se estableció con Nación. El operativo Detectar se va a profundizar, vamos a hacer que estos dispositivos sean estables y permanentes.

La provincia no informa cantidad de test diarios realizados. ¿Se testea más o menos que en CABA?

Nosotro tenemos entre 1.000 y 1.100 test por dia. Hay un indicador de la OMS que uno puede tomar para saber si está testeando mucho o poco. La OMS dice si en el testeo el 10% de los casos sospechosos son positivos, estamos testeando bien. Nosotros estamos en 8% en este momento, estamos sobretestando de acuerdo a los casos positivos.

¿Qué porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva tiene la provincia?

Tenemos un 38% de camas ocupadas pero de otras patologías. Puramente de Covid-19 tenemos 190 camas de terapia intensiva ocupadas, sobre cuatro mil y pico de camas de terapia que tiene la provincia. Eso hoy está bien pero es un dato de la realidad que no hay que tomarlo a la ligera. Si no hacemos los controles bien y se disparan los casos, las camas pueden ser pocas. Tenemos que seguir modulando los contagios.

Por cada caso confirmado cuántos son los realmente infectados que no tuvieron síntomas o no consultaron al sistema de salud?

En el mundo, y por lo que estamos analizando acá con la experiencia de los barrios populares, estamos en un 30% de asintomáticos. No es un número exacto pero a nivel mundial es lo que está apareciendo. Asintomáticos y oligosintomáticos, porque en realidad estamos viendo que tienen algún síntoma pero no es subjetivado por la gente.

Casi un 20% de los casos afecta al personal de salud. Sigue habiendo reclamos por elementos de protección personal…

Tenemos un 20% de contagios en personal de salud, pero el 16% es lo que llamamos contagio horizontal. No es de una paciente que están tratando y fallo el equipo de protección personal y entonces el personal de salud se contagió. Eso es solo el 4%. El resto de los casos se contagiaron por bajar la guardia en la prevención después que salen del lugar de alta protección. Tenemos mucho personal que tienen pluriempleo, se contagió en un lugar el virus y lo lleva otra clínica o sanatorio. Los insumos por suerte están gracias al puente aéreo porque hoy los proveedores no están entregando ni un 25% de las órdenes de compra. Estamos abasteciendo bien y tenemos compras hechas como para tres meses.

¿Continúa el proyecto de traer médicos de Cuba a pesar de las críticas?

Cuando se planteó la hipótesis de que nos podrían faltar médicos, primero trabajamos en los residentes y luego sobre muchos médicos venezolanos que por una resolución del 2018 se les permitió realizar una convalida, trabajar en la Argentina, y no tenían hecho el trámite. Lo que dije siempre es que no quiero que le falte un médico al lado de la cama del paciente que lo necesita. Mi posición es que si vienen de cualquier país del mundo que nos quiera ayudar, cumpliendo con todas las normativas, es un principio de solidaridad que se usa todo el tiempo y se usó en varios países europeos. Pero es una hipótesis, hoy por hoy no lo estamos evaluando.

Para Gollán, tras la pandemia el sistema de salud bonaerense quedará fortalecido. “Espero que estas grandes crisis nos unan más, que se terminen discusiones tan dañinas entre los argentinos”.

Avanza una terapia con plasma de pacientes recuperados

Cuatro pacientes de 20, 30, 40 y 73 años con Covid-19 recibieron esta semana plasma sanguíneo de personas ya recuperadas de la enfermedad para ayudarlos a combatir la infección, un procedimiento médico efectuado por primera vez en la provincia de Buenos Aires en el contexto de la pandemia. El procedimiento se realizó en el Hospital Abete de Malvinas Argentinas, a través del Instituto de Hemoterapia y el Cucaiba. “Hasta el momento los resultados son satisfactorios. Hay que ser muy cauteloso, son pocos casos y hay que esperar que sean más. Las experiencias en el mundo en tratamiento con plasma han comprobado una mejoría de los pacientes”, sostuvo Gollan. Para el ministro, se está trabajando mucho en el mundo y en Argentina para desarrollar una vacuna o tratamiento efectivo contra el coronavirus: “creo que la ciencia nos va a dar una buena noticia en algún momento”. Aquellas personas recuperadas de Covid- 19 que vivan en la Provincia de Buenos Aires y deseen donar plasma pueden comunicarse con Cucaiba al 0800 222 0101. Esta semana, además, Salud recibió 6 mil determinaciones para detectar anticuerpos del Covid-19 en personas asintomáticas. Los test fueron desarrollados por científicos del Instituto leloir y el Conicet y fueron entregados por el Ministerio de Ciencia de la Nación.

El comité de expertos que asesora al gobernador Kicillof

Así como su par de Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia cuenta con una Comisión de Asesores sobre el diagnóstico y monitoreo del Covid-19 que elaboran consensos y recomendaciones específicas y que esta semana se reunieron con el Gobernador Axel Kicillof. El equipo está conformado por médicos, epidemiólogos, estadísticos, bioquímicos e investigadores.

¿Quienes forman el Grupo de expertos?

Amadeo Esposto , médico infectólogo y doctor en medicina

, médico infectólogo y doctor en medicina Andrés Ferrero, director hospital de Clínicas José de San Martín

director hospital de Clínicas José de San Martín Elisa Estenssoro , jefa del servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata

, jefa del servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata Enio Garcia , jefe de Asesores del Ministro en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

, jefe de Asesores del Ministro en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologia y Epidemiología

presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologia y Epidemiología Franco Marsico , biólogo especializado en bioestadística del Banco Nacional de Datos Genéticos

, biólogo especializado en bioestadística del Banco Nacional de Datos Genéticos Guillermo Docena: bioquímico y doctor de la Universidad Nacional de La Plata

Horacio Salomón , Director Regular del INBIRS (UBA-Conicet)

, Director Regular del INBIRS (UBA-Conicet) Hugo Milione, médico y jefe de Servicio de Clínica Médica

médico y jefe de Servicio de Clínica Médica Jorge Geffner, doctor en Bioquímica de la UBA, especialista en Inmunidad.

También lo asesoran: