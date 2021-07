Envío de armas a Bolivia: exembajador admite que pudo existir un "circuito paralelo"

El exembajador de Argentina ante Bolivia, Normando Álvarez García, afirmó que la Embajada en La Paz "no estuvo involucrada en algo raro" durante la crisis de 2019, pero admitió que pudo "existir un circuito paralelo en un momento de anarquía e irregularidades".

"La embajada argentina no participó en nada en contra del gobierno de Evo (Morales). Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarquía e irregularidades", señaló el actual funcionario jujeño en declaraciones a Radio Con Vos.

El canciller boliviano Rogelio Mayta aseguró el pasado jueves que Argentina entregó "munición letal" a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social de noviembre de 2019 en Bolivia. El gobierno argentino reaccionó denunciando al expresidente Mauricio Macri, a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa) y otros exfuncionarios.

Consultado sobre si pudo haber habido "un acuerdo" para "intercambiar el aterrizaje del avión a cambio de proyectiles", información que atribuyó a varias "fuentes", el actual ministro jujeño respondió: "Puede ser, puede ser, porque además en ese avión de regreso volvieron todos los familiares de los diplomáticos y de los agregados (de la embajada)".

El exembajador reconoció de ese modo que el avión Hércules C-130 que arribó a Bolivia, en el cual llegaron los pertrechos y materiales para la represión, es el mismo en el cual "volvieron todos los familiares de los diplomáticos".

"Se encontró la nota escondida, cuando en la Embajada no hay secretos"

"Había pedido un mes antes, frente a la conmoción que se recibía, seguridad, porque no la había ni en la Embajada ni en la residencia. Dos días después de la renuncia de Evo, llegó un comando de Gendarmería Nacional con armamento y chalecos antibalas", indicó el exdiplomático.

"Se aduce que parte del armamento fue entregado a la Policía boliviana o al Gobierno, o a la Fuerza Aérea, qué sé yo. Ésa es la discusión. Es imposible que yo sepa", apuntó el exdiplomático sobre si todo el armamento se destinó para mantener la seguridad. Agregó que "llegó el armamento, bajaron y lo llevaron a la embajada y a la residencia" y señaló que "el destino del armamento estuvo en la Embajada".

"Ahora, qué cantidad de cajas, todas esas cosas yo no sabría decir. Estaban las cajas ahí, las cargaron. No sé distinguir una pistola de un revólver", afirmó Álvarez García en las declaraciones formuladas este martes.

En otro tramo de la entrevista, Álvarez García dijo no saber "qué son 70 mil municiones", porque eso "lo sabe la gente de armas" y añadió que no tiene datos sobre "el tema militar". Por otra parte, "de acuerdo al informe de Gendarmería, todos esos cartuchos fueron utilizados", dijo.

"El 13 [de noviembre] llegó el armamento y la nota de agradecimiento es del día 13, pero no había nadie, habían renunciado, es muy raro", explicó Álvarez García en relación a las autoridades bolivianas que habían sido depuestas. "También dicen que se encontró la nota escondida, cuando en la Embajada no hay secretos, todo se manda todo se informa, pero independientemente de eso, es verdad que el gobierno de Añez fue represivo y dictatorial", apuntó.

El exembajador se mostró "un poco molesto, indignado, porque se armó una operación que se venía pensando hace mucho tiempo". "Buscaron durante 18 meses y encontraron algo, una nota que yo no me acuerdo de haberla tenido y que el militar aduce que no es su firma y segundo que él había renunciado un día antes. Me molesta mucho porque la Embajada no participó en nada, en reuniones secretas, nada", afirmó.

Para el exembajador, "la situación era tan crítica que, en una reunión de embajadores, se planteó levantar las representaciones y volverse con el personal" porque en el país "había una anarquía total y los bolivianos estuvieron a minutos de una guerra civil".

Sobre la denuncia del gobierno argentino contra Macri y exfuncionarios, Álvarez García dijo que se trata "de una cosa de locos", porque "ponen fecha de septiembre a octubre del 2019", que es cuando "gobernaba todavía Evo Morales". "Al leer la denuncia del gobierno (argentino) y me quedé tranquilo porque tiene fechas que son de cuando era presidente Morales. Si llegó el armamento a Áñez" y fue utilizado para reprimir las protestas sociales "deberán demostrarlo".

