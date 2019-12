Femicidio en Pilar: asesinaron a una excandidata del Frente de Todos

La barbarie femicida parece no tiene fin y este jueves 19 de diciembre se conoció el terrible asesinato de otra mujer, un crimen que esta vez tiene ribetes políticas, ya que la víctima es una conocida abogada del partido de Pilar, reciente candidata a concejal por el Frente de Todos en las elecciones de octubre. Se trata de Laura Sirera, de 34 años, a la que su esposo, el exconsejero escolar Matías Bernal, le habría disparado en la cabeza sin que todavía se sepan las circunstancias que llevaron a tan terrible desenlace, en la casa que ambos ocupaban en el lujoso barrio Los Troncos, en Pilar.

El tema fue anticipado por a conocer por el sitio Pilaradiario.com, indicando que Bernal habría asesinado a su esposa y luego se habría intentado suicidar, provocándose un corte en el cuello. La policía lo habría hallado en su auto con esas heridas y estaba siendo operado a estas horas en un nosocomio de ese partido de la zona norte del Conurbano.

El suceso provocó conmoción, ya que Sirera y Bernal eran un matrimonio muy conocido de Pilar. Vivían en una casa de Los Claveles al 1000 del barrio Los Troncos, y tanto ella con su actividad como abogada y de militancia política, como él con su actuacón en diversos ámbitos, constituían una pareja que en nada hacía presagiar un drama como el ocurrido. Tenían dos hijos, de 6 y 8 años.

Laura Sirera y Matías Bernal, en una foto de redes en tiempos felices.

Luego del crimen de su esposa, Bernal fue hallado en el interior de su auto, ensangrantado, y según indicó Pilaradiario está siendo operado, en gravísimo estado.

En su perfil de la red social Fecebook Sirera se presentaba como "pilarense desde siempre, casada con Matias y madre de dos hijos: Benjamin y Francisco. Hace 11 años que me recibí como Abogada, y 10 años que estoy matriculada y ejerzo la profesión de forma independiente. Tengo mi Estudio Jurídico en el centro de Pilar, la materia a la que me dedico más habitualmente es el derecho de familia, si bien me manejo en todo lo que es Derecho Civil. Trabajé por la inclusión social tanto en la administración pública como en la militancia. Pienso que involucrarse en la política es la única forma, de adquirir los recursos y herramientas que se necesitan para llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con esta injusticia que tanto me duele".

Sisera compartió la campaña con el nuevo intendente de Pilar, Federico Achaval.

Allí explicaba que su último trabajo público había sido "en el área de Acción Social hasta la llegada del Gobierno de Nicolás Ducoté, como encargada de los Centros de Desarrollo Integral de Pilar".

"Creo que con un trabajo mancomunado, podemos mejorar la calidad de vida de quienes realmente hoy están excluidos del sistema. Sueño con un Pilar, donde su Intendente sea una persona comprometida con su Pueblo, que conozca sus calles, y que sepa rodearse de personas capaces de gestionar por el bien común. Quiero un Pilar, que esté a la altura de las circunstancias, de su crecimiento poblacional y su evolución", contaba Sirera, cuyo brutal asesinato se suma a una estadística dramática: entre enero y septiembre de este año, hubo entre 200 y 250 femicidios.

H.B.