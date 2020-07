Fernando Iglesias y otra polémica: ahora ironizó con las inundaciones de La Plata

En menos de 24 horas, el diputado del PRO, Fernando Iglesias, generó dos polémicas, borró tuits y salió al cruce de los que lo acusaron de incitar a la violencia y de mofarse de los inundados de La Plata.

El sábado, Iglesias le dio RT a un mensaje que sugería salir con ametralladoras y guardar las cacerolas como forma de protesta al gobierno. Pocas horas después dijo que había sido por error y que había bloqueado al usuario en cuestión. “Condeno todo tipo de violencia”, afirmó.

Pero otra respuesta suya en las redes sociales causó más controversia aún. Fue cuando, para responder a una agresión, ironizó con los inundados de La Plata. “Ojo que se puede ahogar en su propia mierda”, le escribió un usuario. A lo que el legislador macrista respondió: “¿Cómo la gente en La Plata en 2013, dice usted?”.

La reacción no sólo vino del actual oficialismo sino de ex compañeros suyos y dirigentes de distintos partidos políticos. Dos de ellos de La Plata. El primero, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, quien advirtió: “La inundación en nuestra ciudad de La Plata en 2013 fue una terrible tragedia que provocó muertos y pérdidas de pertenencias.Ironizar sobre dicha tragedia es una provocación y ofensa a las víctimas y a todos los platenses. Lo más lamentable, es que viendo quién lo hizo, no me sorprende”.

La falta de respeto de @FerIglesias a la memoria de las 89 víctimas de la inundación de 2013 en #LaPlata no se soluciona borrando un tuit. Por ellos, por sus familiares y por todos los platenses que rechazamos semejante imbecilidad, exigimos una urgente disculpa pública. pic.twitter.com/h8RZIdCcFQ — Guillermo Bardón (@guillebardon) July 19, 2020

Por su parte, el diputado de Cambio Federal (el bloque de Emilio Monzó y Gustavo Posse), Guillermo Bardón también repudió lo dicho por Iglesias: “La falta de respeto de @FerIglesias a la memoria de las 89 víctimas de la inundación de 2013 en #LaPlata no se soluciona borrando un tuit. Por ellos, por sus familiares y por todos los platenses que rechazamos semejante imbecilidad, exigimos una urgente disculpa pública”.

En abril de 2013 cientos de platenses se ahogaron en el agua y los detritus que salían de las cloacas y del arroyo El Gato gracias a la corrupción de @CFKArgentina y @Scioli que denuncié desde 2008. La Plata? Se la llevó Báez

Ofenden esas muertes o que alguien diga la verdad? https://t.co/3w8nxpqf9h — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 19, 2020

Sin embargo, el diputado, si bien borró ese tuit, luego defendió sus dichos: “En abril de 2013 cientos de platenses se ahogaron en el agua y los detritus que salían de las cloacas y del arroyo El Gato gracias a la corrupción de @CFKArgentina y @Scioli que denuncié desde 2008. La Plata? Se la llevó Báez. Ofenden esas muertes o que alguien diga la verdad?", escribió en su cuenta de la red social.

Iglesias se destaca por su verborragia tuitera y por expresiones no demasiado felices.

MC