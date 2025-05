Fiebre tifoidea en Ciudadela: 15 casos, un edificio sin agua segura y una investigación en marcha

Dos edificios ubicados en la localidad bonaerense de Ciudadela, son el epicentro de un brote de fiebre tifoidea que ya afectó a 15 vecinos. Investigaciones sanitarias preliminares apuntan a la contaminación de los tanques de agua, abastecidos con agua de pozo. Desde el municipio evalúan medidas para garantizar el acceso seguro al agua potable.

En Ciudadela, a pocas cuadras de la Avenida General Paz, se confirmó un brote de fiebre tifoidea en dos edificios contiguos de la calle San Ignacio al 700. Ambos edificios, que suman 70 departamentos y comparten tanto el propietario como un sistema de provisión de agua por bombeo desde un pozo hacia tanques en las terrazas, tienen en común lo que, hasta el momento, se presume como la única fuente común de contagio.

La Secretaría de Salud del Municipio de Tres de Febrero confirmó que los tanques de los edificios contienen agua contaminada, aunque los estudios sobre el tipo de bacterias halladas aún están en curso. Silvia Marangoni, titular del área, explicó que las primeras pruebas evidencian la presencia de microorganismos, por lo que se desaconseja el consumo del agua hasta nuevo aviso. “Pueden utilizarla para higiene, pero no para cocinar ni beber”, precisó.

Casos confirmados y transmisión bacteriana

Entre los casos reportados, se encuentra el de dos nietos de Susana Morales, de 21 y 10 años, ambos internados en el Hospital Vélez Sarsfield con diagnóstico confirmado de fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella Typhi. Esa bacteria se transmite a través de agua y alimentos contaminados.Otros vecinos también reportaron síntomas similares, como fiebre alta y descompostura, y debieron recibir atención médica ambulatoria o internación.

Según Cristina Freuler, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, una persona infectada no necesariamente tendrá síntomas. “Se puede ser portador de salmonella en el intestino y no presentar ningún síntoma. Si esa persona va al baño y no se lava las manos, puede transmitir la bacteria a otras personas si manipula alimentos. Es imprescindible, en todos los casos, el lavado de manos después de ir al baño, sobre todo aquellas personas que preparan o sirven comidas, por ejemplo, en restaurantes”, había explicado la profesional.

En ambos edificios, también hay mujeres que cocinan y venden comida para tener un ingreso. A una de ellas, que prefirió no decir más, le preocupaba que los vecinos habían dejado de comprarle por el brote, que lleva unas ocho semanas ya.

Los edificios, uno de ellos aún sin terminar, fueron construidos por el mismo propietario, hoy fallecido. Según relatan los vecinos, el abastecimiento de agua potable de red solo llega a algunas unidades de planta baja, mientras que el resto depende de los tanques alimentados por el pozo. A pesar de las advertencias previas de la empresa AySA, que había instalado un cepo o trabas en las conexiones no autorizadas, la situación se mantuvo sin resolución definitiva.

“Hace tres días lo sacaron. Parece que hubo un acuerdo para no poner más ese cepo”, compartió una de las vecinas al diario La Nación. Sin embargo, desde la compañía señalaron que “las conexiones están en funcionamiento con buen caudal y presión. No hay corte de suministro, ni cepo, ni mucho menos”. Explicaron, también, que se tomaron muestras del agua ahí y “se corroboró que, a la altura de la línea municipal, el agua está dentro de los parámetros de calidad correspondientes”.

Preocupación y desinformación entre vecinos

Entre los vecinos se advierte una fuerte preocupación y escasa información oficial sobre la situación. Todos están al tanto del fallecimiento de una vecina del tercer piso y del delicado estado de salud de su hijo, internado en el mismo hospital que otros afectados. Sin embargo, la principal inquietud en estos días es el acceso al agua potable: muchas familias deben trasladarse hasta una canilla ubicada a una cuadra, depender del reparto de un camión cisterna de AySA o recurrir a la compra de bidones.

Andrea Álvarez, otra de las vecinas, contó que su hermano de 28 años necesitó tratamiento, pero que fue ambulatorio. También se sintió “muy mal” y los síntomas fueron los mismos en los 15 vecinos que enfermaron, según narró. Unos pocos fueron hace unas semanas por un malestar general a un centro de salud barrial cercano al Hospital Posadas, pero la mayoría cruzó a los hospitales porteños.

“Hay ocho horas de demora para que te atiendan”, respondió Morales, con fastidio, cuando se le consultó por qué no optaron por ir al Hospital Ramón Carrillo, de Ciudadela, a mitad de distancia. “El Carrillo recién ahora se enteró de que acá hay un brote de fiebre tifoidea”, lanzó Álvarez que estaba a su lado. Otro joven, de poco más de 20 años, está internado en el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, de esa localidad del oeste bonaerense.

Dentro de los edificios, las familias dejaron de consumir agua de las canillas. “Es lo que nos dicen de la municipalidad y la Provincia que habría causado el brote porque es lo único que tenemos en común”, señaló uno de los vecinos.

En el edificio que está habitado pero aún inconcluso, una bomba instalada en la planta baja extrae agua de pozo desde una profundidad de unos 8 metros. Según relatan los vecinos, ese sistema funciona con electricidad medida por Edenor, cuyo consumo afirman abonar. Hasta el momento, no se han realizado análisis sobre alimentos.

En el instituto Malbrán, en tanto, cotejan si la bacteria aislada de muestras de los pacientes coincide genéticamente con cepas aisladas en otros países de la región, como Perú, ya que en el edificio hubo personas que viajaron recientemente. Buscan si hay alguna relación con este brote, entre las varias hipótesis de la investigación epidemiológica.

La situación expone, además, un problema estructural de acceso a servicios básicos en zonas densamente pobladas del conurbano. “Es común que en el AMBA las napas estén contaminadas por pozos ciegos, basurales o la cercanía con cementerios”, explicó Lucila Valera, ingeniera agrónoma del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Y agregó que hervir agua de pozo no garantiza su potabilidad: “Incluso puede concentrar contaminantes físicos y químicos como nitratos y nitritos”.

En tanto, vecinos expresaron preocupación por la falta de información y acceso a soluciones inmediatas. Desde el municipio se comprometieron a intervenir el lunes con una nueva conexión directa a la red de AySA y operativos de limpieza y anulación de los tanques actuales.