El Gobierno apeló la cautelar que suspendía la implementación de las SAD

En medio de las turbulencias entre Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , el Gobierno apeló este martes el fallo que suspendía los artículos que establecían por decreto la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

A comienzos de septiembre, la Justicia hizo lugar medida cautelar solicitada por la AFA, y ordenó al Estado Nacional la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, como así también la Reglamentación de las SAD.

Frente a esto, el Gobierno apeló la medida cautelar, con énfasis en que la normativa dispuesta en los artículos cuestionados otorga a los clubes "la libertad" de optar por este modelo de gestión o bien mantener su funcionamiento como sociedades sin fines de lucro.

Asimismo, entre los fundamentos expuestos en la apelación argumentaron que el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto es considerado incompetente para intervenir en el caso ya que es la Justicia de la Capital Federal (donde está radicada la AFA), la que tendría que haber intervenido en la causa.

La pulseada entre Milei y la AFA se produce en un marco polarizado: mientras algunos dirigentes se muestran categóricamente en contra de la medida (con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza), otros ya iniciaron conversaciones para atraer capitales a sus respectivos clubes, como el caso del presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quien está negociando la posible llegada de inversiones millonarias por parte del magnate norteamericano Foster Gillet.

Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, es otro de los dirigentes cercanos al Gobierno en lo que atañe a las SAD. De hecho, luego de cuestionar públicamente al titular de la AFA, Fassi fue recibido en la Casa Rosada.

“El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, con quien comparte la visión de salvar el fútbol argentino y transformarlo en una actividad capaz de generar valor social, deportivo, cultural, económico y de infraestructura a la altura de las tendencias mundiales”, comunicaron desde la Oficina del Presidente.

El Gobierno insiste con las SAD

Federico Sturzenegger y Claudio "Chiqui" Tapia.

Días atrás, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el Gobierno seguirá peleando para introducir las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, pese a que la FIFA le dio su apoyo a AFA.

"La única reforma que hace el presidente (Javier Milei), es una reforma que le da más libertad a los socios. Por eso es interesante este debate", precisó el ministro.

"Uno tiene que preguntarse qué intereses económicos u otro tipo de cuestiones están en juego para que una asociación elija defender con la fiereza que hace AFA para no darle libertad a sus socios", sostuvo en declaraciones radiales.

"La AFA dice 'yo no quiero que entre capital'. La vamos a seguir peleando porque creemos en la libertad, creemos que tiene que haber inversión en el fútbol. Me parece que hay que hacer una revisión", remarcó.

En cuanto a las posturas conjuntas de FIFA y Conmebol, que emitieron su apoyo a la AFA, Sturzenegger comentó: "Honestamente, no le doy mucha relevancia. Tenemos que manejarnos en términos legales. Si se resuelve legalmente, la FIFA no va tener problemas. Las leyes dicen no a la discriminación y, los estatutos no están por encima de la ley".