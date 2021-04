¿Google Argentina se olvidó de renovar google.com.ar? Un usuario aprovechó la oportunidad

El motor de búsqueda de Google en Argentina sufrió este miércoles 21 de abril una particular situación. Según reportaron expertos informáticos, Google Argentina se habría olvidado de renovar el sitio google.com.ar y un usuario aprovechó para registrarlo a su nombre, por lo que el motor de búsqueda sufrió una caída en el sitio que termina en .ar.

El insólito hecho comenzó a ser alertado por los especialistas en tecnología luego de que los usuarios no pudieran ingresar normalmente al sitio google.com.ar.

Qué es Nic.Ar, el sitio donde Google Argentina "perdió" su dominio

Todavía desde la firma del buscador no se pronunciaron sobre el tema en sus canales habituales de comunicación como las redes sociales o sus blogs. Vale aclarar que el sitio internacional google.com funciona normalmente, la situación sólo impactó en el buscador que finaliza en .ar.

Los expertos en la temática informaron que el usuario Nicolás David Kuroña se "avivó" y registró el dominio a su nombre por un año, hasta el 21 de abril de 2022. Los dominios .ar vencen una vez al año y se pierden al no renovarlos. Sin embargo, minutos más tardes los especialistas confirmaron que Google ya recuperó el dominio.

El término técnico sobre este tipo de maniobras se llama "Cybersquatting" en inglés, lo que en español sería "Ciberocupación".

El propio joven que habría logrado anticiparse a Google le respondió a algunos usuarios y dijo: "Se venció el dominio, estaba disponible para comprarlo!! Es todo legal!!".

Quién es Nicolás Kuroña, el joven que compró el dominio de Google.com.ar

Sin embargo, luego el sitio Dominios Argentinos comentó que "pasó algo raro". "http://google.com.ar no estaba vencido ni caducó. Vencía en julio. Hasta esta madrugada estaba a nombre de Google. Alguien lo transfirió o paso algo raro".

Sea cual fuere el motivo, si olvido o algún tipo e error técnico, un usuario aprovechó la situación y se quedó, al menos por unos minutos, con el dominio y provocó que google.com.ar no funcionara por un tiempo.

Nuestro genio, muchachos, aplauso para él, compró un dominio vencido. Tenía todo el derecho del mundo de hacerlo, no dejemos que abogados lo maltraten.

Con un buen guiño de Google pueden hacer un pase de dominio elegante y no cagarla en PR, porfis @florsabatini no me lo dañen 😋 https://t.co/HgnSTogm6N