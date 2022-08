Ignacio Gallardo, el joven que fue baleado por un dólar en Miami, volvió a caminar y su cuadro mejora día a día

Ignacio Gallardo sonríe y camina lentamente. Tiene una bata y lo sostienen dos enfermeras del Jackson Memorial Hospital de Miami. Es la primera vez que lo hace desde el 23 de julio, cuando fue baleado por un desconocido que le pidió un dólar en la calle.

La escena formaba parte de la esperanza de su familia y hasta hoy era complicada de imaginar. Es que los tres tiros que recibió en su abdomen lo dejaron en un cuadro de extrema gravedad al borde de la muerte. Pero este joven oriundo de Tucumán de 25 años sale adelante día a día.

Al menos así lo demostró a través de un video que difundió su familia a través de las redes sociales. Se lo ve sonriente y dando pasos lentamente por uno de los pasillos del establecimiento donde los médicos lograron salvarle la vida con cinco operaciones en el medio.

El impactante momento en el que balean a Ignacio "Gallo" Gallardo en Miami

"Lo único que puedo llegar a saber es que ya le hicieron las operaciones correspondientes y hay que ir de a poquito. Va saliendo de a poquito, no es algo que se cure así nomás y hay que esperar", contó Agustín Gallardo, primo de "gallo" en declaraciones al programa El Exprimidor (Radio Latina).

Es que el joven de 25 años que había llegado a Miami hace dos meses superó un coma y varios días conectado a un respirador mecánico. Lo milagroso del caso, destaca la familia, es que ninguno de los disparos logró que las balas toquen la columna vertebral o el corazón, lo que hubiera agravado el cuadro aún más.

El dramático episodio ocurrió a fines de julio pasado cuando el joven conversaba con un amigo en una calle de Miami Beach. Todo marchaba normal hasta que se acercó un hombre y le pidió dinero, nada más que un dólar de acuerdo a lo que se supo.

MBPD is seeking the public’s help with the investigation below. The incident occurred along the 1000 block of 8 Street. Detectives urge anyone with information to contact Miami-Dade Crime Stoppers at https://t.co/rYWIrW8nIR. pic.twitter.com/kjRORpqKDz