El impactante momento en el que balean a Ignacio "Gallo" Gallardo en Miami

Todavía se transitan momentos de conmoción y tristeza tras difundirse este miércoles por la tarde la noticia del ataque a Ignacio "Gallo" Gallardo, un joven de 25 años que fue baleado durante la madrugada del sábado 23 julio en Miami por un delincuente que le había pedido un dólar. El padre de la víctima, Fernando Gallardo, confirmó que hasta el momento su hijo fue sometido a cinco operaciones y que en estas horas "está peleando por su vida".

Los sucesos ocurrieron en la puerta de un edificio ubicado en South Beach, una de las regiones más turísticas de la ciudad estadounidense. Ignacio estaba sentado, junto a otro joven, en la puerta del lugar donde se hospedaba, ubicado en las calles 8th y Michigan Court, en Miami Beach. Las escenas quedaron registradas en las cámaras de seguridad de otro edificio de la cuadra.

De pronto un sujeto se aproximó a la escalinata para pedirles un dólar, y mientras la víctima buscaba dinero en su bolsillo, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó tres veces en el estómago.

A continuación, Gallo fue trasladado rápidamente al Hospital Jackson Memorial, donde permanece en coma inducido y ya le hicieron cinco operaciones. “Se estaba desangrando. Le abrieron el tórax y después lo volvieron a operar del abdomen. Ya le hicieron cinco cirugías. Está peleando por su vida”, detalló a los medios Fernando Gallardo, el papá de la víctima, quien se desplazó a Miami (desde Argentina) a menos de 24 horas del ataque.

Richard Matute, uno de sus compañeros de cuarto, estaba durmiendo cuando ocurrió el incidente, pero enseguida salió a la calle porque escuchó gritos.

“Eran gritos desenfrenados. Los ojos de él estaban hacia atrás, estaba poniéndose como tieso, las manos se le torcían”, explicó Richard a los reporteros locales.

Las fuerzas de seguridad se encuentran en la búsqueda del sospechoso. En efecto, la Policía de Miami Beach difundió en Twitter un dibujo identikit que reproduce el rostro del presunto agresor: se trataría de un hombre de entre 28 a 32 años, de rasgos hispánicos y con un tatuaje en el cuello (aparentemente, se tatuó un diseño tribal o bien se trata de símbolos de la cultura china o japonesa).

MBPD is seeking the public’s help with the investigation below. The incident occurred along the 1000 block of 8 Street. Detectives urge anyone with information to contact Miami-Dade Crime Stoppers at https://t.co/rYWIrW8nIR. pic.twitter.com/kjRORpqKDz