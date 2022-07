Horror en Almirante Brown | Una mujer policía sorprendió a su marido teniente de la bonaerense violando a su hija de 10 años

Un teniente primero de la Policía Bonaerense fue detenido en la localidad de Almirante Brown, acusado de violar a la hija de 10 años de su pareja, que también se desempeña en la misma fuerza. La propia madre de la menor fue quien descubrió el ataque sexual cuando llegó a su casa de manera inesperada.

El hecho sucedió el lunes pasado pero se conoció este miércoles. La mujer, que trabaja como oficial en el Destacamento de Malvinas, estaba como ayudante de guardia. En un momento notó que se había olvidado uno de los elementos que utiliza para cumplir sus funciones y regresó a su vivienda, que está a pocos metros del establecimiento policial.

Horror en La Salada: secuestraron a una joven y la violaron durante diez horas

Al ingresar al inmueble vio a su hija semidesnuda, asustada, y corriendo hacia su habitación. Rápidamente se acercó a la niña para preguntarle qué le había ocurrido. Entre lágrimas, su hija le relató que el hombre la había abusado sexualmente y dejó en claro que no era la primera vez que lo hacía.

“Estaba en casa, me pidió que me ponga una pollera y me saque la bombacha. Después me llevó al sillón y me dijo que me siente, me puso una frazada encima", precisó la menor a su madre. "Me tapó y me metió los dedos en la vagina y después el p... Justo llegaste y salí corriendo para la pieza porque me dijo 'andá a cambiarte'", prosiguió.

El teniente acusado de violación se desempaña en Drogas Ilícitas de la localidad de Presidente Perón.

Ante lo que contó su hija, la mujer le pidió a un compañero a través de un mensaje que vigilara la casa. Su pareja estaba con su otro hijo y sabía que iba intentar escaparse cuando pudiera. De repente, el teniente bonaerense se subió a su automóvil y se fugó, pero fue detenido a las pocas cuadras.

Violación grupal en Palermo: declaró la víctima y avanza el proceso contra los seis detenidos

El acusado trabaja en la división de Drogas Ilícitas de la localidad de Presidente Perón. Acorde al parte, los oficiales le secuestraron su arma reglamentaria y pusieron al menor a salvo. Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Primera de Adrogué donde está bajo arresto.

El caso quedó en manos de la UFI 9 del departamento judicial de Lomas de Zamora. La niña fue atendida y revisada por el cuerpo médico que confirmó la violación reciente y constató señales de que los ataques "vienen desde larga data".

FP/fl