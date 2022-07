Condenan a 7 años de prisión a un productor de modas por abuso sexual: "Que Dios ilumine a las denunciantes"

Un productor de moda salteño fue condenado a siete años de prisión por una de las seis denuncias por las que llegó a juicio. En el resto, lo absolvieron por el “beneficio de la duda”. Además deberá indemnizar a la víctima con más de un millón de pesos. “Que Dios ilumine a las denunciantes”, había dicho en sus últimas palabras luego de declararse inocente. Por su parte, las víctimas no terminaron conformes con el fallo y sostuvieron que “no hubo justicia”.

Los magistrados Gabriela Romero Nayar, Pablo Farah y Mónica Faber de la Sala 5 del Tribunal del Juicio condenaron a Pablo Marcelo Rangeón (44) por unanimidad. Lo encontraron responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal” en prejuicio de C.F.R. Mientras que por los otros cinco casos (había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple) fue absuelto por el beneficio de la duda.

El fiscal Pablo Rivero había solicitado 16 años de prisión por los seis casos. Mientras que la querella había elevado el pedido de pena a 27 años. Por su parte, la defensa había reclamado la absolución del productor de modas que fue detenido en marzo del año pasado.

Rangeón fue detenido en marzo del año pasado en Salta.

Pero este lunes se conoció la decisión del tribunal. Los magistrados resolvieron, por unanimidad, condenarlo a siete años de prisión y ordenaron que Rangeón indemnice por daño moral con un 1.500.000 de pesos a la víctima. Además se pidió que se le extraiga muestras de ADN para incorporarlo al Banco de Datos Genéticos.

Pero las víctimas se mostraron disconformes con la resolución del tribunal y lo expresaron a los medios locales al terminar el debate. Para la abogada de la querella Sandra Domene la resolución del Tribunal fue “vergonzoso”.

“Creo como él dijo, en algún momento, amenazando que tenía contactos políticos, quedó a la vista: lo absolvieron en todas las otras denuncias, incluidas la de una menor de edad”, se quejó una de las víctimas.

Las víctimas se mostraron disconformes con la sentencia.

Mientras que otra de las denunciantes sostuvo: “Siete años no es justicia. ¿A mi quien me devuelve todo lo que pasé? ¿Lo que le hizo a las chicas? ¿Quién asegura que en siete años no vuelve a pasar lo mismo? ¿Quién se hace responsable de eso? El propósito de mi denuncia era que no le pase a nadie más y en siete años puede volver a pasar”.

Mientras que para la abogada querellante fue "gravísimo haber obviado la denuncia de una menor". "No sé si la pena hubiera sido la misma si una de las víctimas hubiera sido la hija de un político. Acá todas las chicas que denunciaron son vulnerables. Será por eso el tipo de condena", señaló.

Luego de escuchar la sentencia, el productor de modas insultó a las víctimas. Pero antes de conocer el veredicto, pronunció sus últimas palabras y allí sostuvo que era inocente y pidió que “Dios ilumine a las denunciantes”.

Rangeón fue condenado a siete años de prisión por uno de los casos denunciados.

“Soy completamente inocente, no he abusado de ninguna de las denunciantes. En mis 20 años de trabajo jamás tuve ningún problema ni situación parecida a esta. Han pasado mil alumnas por mi curso de actitud personal y 400 modelos por la agencia”, manifestó ante el tribunal.

“No tengo ningún resentimiento contra quienes me denunciaron, todo lo contrario, le pido a Dios que las ilumine por estas acusaciones que han hecho en mi contra y que las saque de este camino, en especial a la primera denunciante. El ensañamiento de esa persona conmigo no viene de ahora sino de 2015, cuando no aceptó que finalice mi relación con ella”, apuntó.

La justicia, en primera instancia, finalmente lo encontró culpable de abuso sexual en uno de los casos. Aunque la querella apelará la resolución del tribunal. “Yo pensé que hoy iba a ser un día de, no sé si alegría, pero de dar vuelta la página y ahora me parece que no. No sé como se sigue ahora”, reconoció una de las denunciantes tras el fallo.

