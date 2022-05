Una policía denunció que fue víctima de una violación grupal

Una oficial de la Policía Comunal de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, denunció que fue víctima de un abuso sexual en el cual participaron entre cuatro y cinco hombres. A la salida de un boliche en la localidad bonaerense, la joven fue abordada y obligada a subir a un vehículo donde la habrían drogado, para luego ser trasladada a una quinta donde la habrían sometido al ataque sexual.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 21 de mayo cerca de las 5 de la madrugada, cuando la víctima se retiraba del boliche “Babakos”, situado en la avenida De Tomasso y la calle 504, en Chivilcoy. La mujer denunció que al salir del local bailable fue obligada a subir a un coche blanco de alta gama. Aparentemente, la victima ingresó al vehículo porque se sintió intimidada: “Subí porque te conviene”, la amenazaron.

Dentro del vehículo le aplicaron una inyección que le hizo perder de forma parcial el conocimiento, hasta que despertó con mayor lucidez en una quinta, rodeada de un grupo de al menos cuatro hombres que la habrían violado.

Cómo fue la secuencia

De acuerdo con la denuncia policial, la joven extravió su celular en el boliche donde hasta pasadas las cinco de la mañana. "No sé quien me lo sacó", advirtió.

Un individuo le habría ofrecido acompañarla hasta su casa, pero la agente policial se negó y comenzó a caminar sola: "No sé bien cuanto caminé sola. Si fueron una, dos o tres cuadras. Pero, en ese momento se me pone a la par un auto blanco, de los nuevos. No sé ni la marca, ni el modelo ni la patente. Sólo me di cuenta que era de los nuevos", expresó la víctima.

El conductor la siguió y le propuso llevarla. "Nunca lo había visto antes. Ni sé quién es. El me insistía que subiera que me llevaba a mi casa. No quise. Pero, en un momento se puso intimidante 'te conviene subir'. Y ahí accedí", detalló.

La víctima identificó al conductor como un joven de "unos 30 años, alto, delgado, de tez blanca y pelo corto", vestido con camisa blanca.

"Habremos hecho unas dos cuadras cuando de golpe sacó de la nada una jeringa y me pinchó el antebrazo izquierdo. Algo me inyectó, pero no sé bien que era. Me pinchó por encima de la campera que llevaba puesta. Ahí, el chico me dijo que antes de llevarme íbamos a pasar por otro lado donde había una 'joda'. Y que después me llevaría a mi casa", relató la denunciante.

Una vez que llegaron a la quinta, la joven reconoció a una chica a la que había visto anteriormente en el boliche. "Le dije que quería irme a mi casa. Pero ella me respondió 'tranquila, en un rato te vas. Vienen muchas chicas como vos acá'", detalló.

Dentro de la vivienda, la joven fue abusada por el conductor y "tres o cuatro" hombres más. Tras el ataque sexual, uno de los agresores la subió al auto para trasladarla a media cuadra de la casa de la madre. "Nunca dije que me lleve ahí. Ni nunca le dije la dirección de nadie. Es obvio que me conocía y sabía quién era yo", detalló.

De acuerdo con los medios locales, el estudio forense que se realizó a la víctima no arrojó en primera instancia datos consistentes sobre la violación grupal denunciada.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que a raíz del caso se inició una causa penal caratulada “abuso sexual”, que es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Mercedes.

