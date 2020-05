Indignación en Arrecifes con Marcos Di Palma por violar la cuarentena en bicicleta

Marcos Di Palma, diputado provincial del Frente de Todos, protagoniza por estas horas un escándalo en su ciudad de origen, Arrecifes. Según la denuncia que llegó a la redacción de PERFIL, el piloto de carrera realiza actividad física con su bicicleta, de forma cotidiana, pese a que en el distrito no están permitidas las salidas recreativas por lo que se mantiene una cuarentena estricta. Días atrás, su hermano Patricio fue denunciado y enfrenta una causa federal por tener el mismo comportamiento con su avión ultraliviano.

La foto a la que accedió este medio llegó de forma anónima de un vecino de Arrecifes cansado de observar al legislador en la ruta provincial 51. Según denunciaron, se lo puede ver "todos los días" realizar una rutina deportiva con su bicicleta. Consultado por PERFIL, el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Jorge Eterovich, reconoció que el enojo en la comunidad es grande y hasta los propios ciclistas profesionales expresan su malestar.

La imagen que ven a diario los vecinos de Arrecifes: el legislador Marcos Di Palma practicando ciclismo en plena cuarentena.

"Hoy hay una cuarentena y hay que cumplirla. A mí también me gusta pedalear pero no salgo y así la mayoría, no corresponde. El día que lo habiliten es una cosa, hoy no se puede. Es violar la cuarentena", agregó Eterovich. Además, relató que varios deportistas y dueños de establecimientos afines lo contactaron para que el Concejo Deliberante evalúe cada situación y flexibilice algunas de esas actividades y, sin embargo, la respuesta fue negativa con el objetivo de respetar lo que establece el Ejecutivo nacional.

Además, reconoció que "hay un descontento grande de los vecinos" e, incluso, "hace 15 días juntaron firmas los vecinos quejándose de la forma que se lleva adelante la cuarentena" pero las normas se mantuvieron. "Los ciclistas están indignados porque no pueden entrenar la mayoría. Imaginate que vos sos ciclista, competís y no podes salir de tu casa y un aficionado sale sin ningún problema. Molestó mucho", agregó.

Gracias al gobernador @sergiounac por la invitación a @vueltasanjuanok y poder participar de la Sagan fondo junto a mi amigo @MaxRicheze y al gran campeón @petosagan #VueltaSJ2020 , El deporte es uno de los pilares fundamentales en San Juan y un gran ordenador para la vida!!!!! pic.twitter.com/v0ywENN6Io — Marcos Di Palma (@marcosdipalma) January 31, 2020

A principios del mes de abril, su hermano Patricio Di Palma fue descubierto cuando sobrevolaba en un avión ultraliviano la ciudad de Arrecifes. El personal policial lo interceptó al verlo descender a la vera de la ruta 191, intervino de oficio, notificó a Di Palma -quien se negó a firmar la infracción- y dio intervención al Juzgado Federal de San Nicolás. En ese momento, el fiscal federal Matías Di Lello quedó a cargo de la causa y ordenó no disponer medida privativa de libertad pero sí que Di Palma cumpliera con el aislamiento obligatorio.

"Lejos estamos de poder relajar las medidas de prevención, debemos ser fuertes y sostener las precauciones personales, y por lo tanto colectivas. Es momento de ser sumamente responsables. Entiendo que todos estamos realizando un gran sacrificio, pero debemos seguir cumpliendo con los cuidados y, sobre todo, dar el ejemplo desde la política", recomendó el vicepresidente II del Senado bonaerense y médico, Alejandro Cellillo, consultado por PERFIL sobre el caso. Este medio intentó comunicarse con Marcos Di Palma pero no tuvo respuesta.

DR