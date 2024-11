Jake Paul, el youtuber que venció a Tyson: "A la gente le encanta odiarme y yo soy fácil de odiar"

A sus 27 años, Jake Paul logró trascender las fronteras de su fama inicial como creador de contenido en YouTube, plataforma donde cosechó millones de seguidores gracias a sus polémicas, bromas pesadas y, posteriormente, su faceta musical. Pero luego con su transformación de influencer a boxeador profesional llegó este viernes a la cima, al derrotar a Mike Tyson por decisión unánime frente a casi 80 mil espectadores en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La pelea, ampliamente promocionada por Netflix, que transmitió el evento en vivo como parte de su incursión en las transmisiones deportivas, capturó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo y se estima que recaudó unos 80 millones de dólares.

Jake Paul ha construido un personaje cada vez más taquillero. (FOTO AFP)

Jake Paul, una máquina de ganar dinero, se llevó la mayor parte del botín, embolsándose 40 millones de dólares, mientras que a Tyson le correspondieron al menos 20 millones, cifra que podría aumentar con los beneficios de la promoción y otros ingresos derivados del combate.

Jake Paul: novato con exposición de élite

Con 27 millones de seguidores en Instagram y 20 millones en YouTube, el "Problem Child" demostró que su estrategia de mezclar entretenimiento y deporte es una fórmula ganadora. Según Shawn Porter, ex campeón mundial y actual analista, la capacidad de Paul para llenar estadios y captar audiencias masivas facturando millones de dólares es notable.

"Está en una posición a la que la mayoría de los boxeadores jóvenes nunca llega", dijo el ex campeón mundial del peso welter Shawn Porter, actual analista televisivo. "Él tiene cientos de miles o millones de personas viéndole, mientras que la mayoría, incluso los (boxeadores) olímpicos, cuando tenemos nuestras primeras cinco o 10 peleas, no hay nadie en el estadio, no tenemos el mismo tipo de audiencia", argumentó Porter. "Es un novato que está consiguiendo una exposición de verdadero profesional", señaló .

El youtuber Jake Paul no quiso noquear a un Mike Tyson sin respuestas en la 'pelea del año'

Desde su debut profesional en 2020 contra AnEsonGib, otro youtuber, Jake Paul registró 11 victorias en 12 peleas, enfrentándose a nombres que van desde Tommy Fury hasta, ahora, el mismísimo Tyson. Aunque todavía es considerado un novato por los estándares tradicionales del boxeo, su presencia polarizadora y su capacidad para llamar la atención no pueden ignorarse.

A pesar de sus logros, Paul sigue siendo un personaje polémico. Durante la promoción del combate, no faltaron las excentricidades: desde un entrenamiento con un tocado en forma de gallo hasta declaraciones provocadoras que rozaron lo burdo.

“A la gente le encanta odiarme y yo soy fácil de odiar”, reconoció tras su victoria, asumiendo el rol que le permite facturar millones de dólares con una sonrisa. Para Paul, el boxeo no solo es un deporte; es un espectáculo. "Eso es lo que me gusta hacer y eso es lo que es el entretenimiento", dijo el novato que tiene un patrimonio neto estimado en 80 millones de dólares y una mansión en Puerto Rico valorada en 16 millones. La pelea de este viernes le habría dejado otros 40 millones de dólares.

Jake Paul en una escena de la pelea con Mike Tyson

De Youtube al ring

Paul saltó a la fama en 2013 publicando vídeos cortos en el sitio Vine, ahora desaparecido, que le granjearon un ejército de seguidores y miles de millones de visitas.

Un año después exportó sus contenidos virales a YouTube y lanzó su propio canal, que se hizo famoso por sus polémicas, bromas pesadas.

En 2015 realizó una incursión televisiva en "Bizaardvark", una serie para público adolescente de Disney Channel. Esa aventura terminó en 2017 en medio de una creciente atención sobre algunas de las actividades de Paul en YouTube, como prender fuego a muebles en una piscina vacía de su lujosa casa de Los Ángeles.

También comenzó a adentrarse en el boxeo de celebridades siguiendo los pasos de su hermano mayor, Logan Paul, quien peleó contra el 'influencer' inglés KSI en Manchester en 2018.

Aunque fue ridiculizada por el mundo del boxeo tradicional, esa cartelera -en la que Jake Paul participó enfrentando al inglés Deji Olatunji- despertó el interés de los inversores deportivos y recaudó mucho dinero al vender cerca de 1,3 millones de pases de pay per view.

