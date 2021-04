Jefa de Terapia del Hospital Muñiz: "Tenemos casi todas las camas ocupadas"

Eleonora Cunto, jefa de Terapia Intensiva del Hospital Muñiz, sostuvo este jueves 22 de abril que la ocupación de camas en el centro de salud está al límite y superó los niveles registrados en 2020, durante la primera ola de la pandemia.

“El Hospital Muñiz cuenta con 54 camas de terapia intensiva, que son muchas, y están casi todas ocupadas”, aseguró Cunto en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.

La intensivista afirmó que es la primera vez que algo así ocurre en el Muñiz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. “Es llamativo. Nunca nos pasó tener ocupadas todas las camas de terapia intensiva. Tengo muchos años de experiencia en terapia intensiva, y esta es la primera vez que ocurre”, dijo.

El año pasado, explicó, llegó a ocuparse entre un 75 y un 85% del área, cifra que ahora se ve superada.

Preparan camas en el Hospital Muñiz para atender a pacientes del sector privado

Sobre la edad de los pacientes que requieren ese tipo de atención médica, dijo Cunto, hay un promedio de edad de los internados por coronavirus que es de 57 años. “En general los internados son personas entre 50 y 60 años”, sostuvo, e indicó que los internados que tienen por COVID-19 "no están vacunados”

En relación a las medidas de restricción para contener el crecimiento de la curva de contagios, la jefa de Terapia del Muñiz explicó que, hasta tanto pueda vacunarse a gran parte de la población, no hay otra salida que disminuir la circulación, mantener el distanciamiento y el uso del barbijo.

“Haber cerrado a la sociedad por 15 días no está mal. Esto es mucho 'prueba y error', lamento decir esto. Son muchos casos, es tremendo tener 30 mil casos por día, repercute en el sistema de salud. Sin otra medida no se va a parar, hasta que lleguen más vacunas”, planteó. “Se ha vacunado el 10% de la población, que no es poco”, agregó.

El Muñiz podrá recibir pacientes del sector privado

El miércoles, el Gobierno porteño habilitó una sala en el Hospital Muñiz "ante la necesidad" que pueda presentarse en el sector privado de la salud, que reúne a clínicas y sanatorios de obras sociales y prepagas en la Ciudad. La cartera sanitaria porteña dispuso que el Muñíz, junto al Fernández, Argerich y Santojanni reciban "la mayor cantidad de personas con coronavirus positivo".

De acuerdo al parte sanitario del Gobierno de la Ciudad, el nivel de ocupación de camas UTI en los hospitales públicos está en un 67,3%, mientras que un relevamiento de las cámaras que agrupan a los sanatorios privados muestran que el indicador oscila entre un 95% y 100%.

El centro asistencial contará con 20 camas UTI que, en principio, estarán destinadas a pacientes del sector público y contarán con la atención del personal de salud e insumos propios del hospital.

No obstante, indicaron que la sala estará disponible "ante la necesidad" que registren las clínicas y sanatorios privados de la Ciudad para derivar a enfermos de coronavirus debido a la saturación de camas de cuidados intensivos que se registren en esas instituciones.

AG CP