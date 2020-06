Jorge Macri, sobre la cuarentena: "Kicillof nos informa, pero no nos consulta"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, criticó el manejo unilateral que, a su criterio, realiza de la cuarentena el gobernador Axel Kicillof. “Nos informa, pero no nos consulta”, advirtió el jefe comunal.

"Me parece que al gobernador le ha faltado un mayor nivel de búsqueda de acuerdos. Nos informa pero no nos consulta. El gobernador nos informa y toma las decisiones él, creo que ahí hay un error”, advirtió, a pocas horas de que la Nación, la Provincia y la Ciudad definan cómo seguirá la cuarentena.

“Ninguno de nosotros es un loquito que quiere andar enfermando gente. Estamos tremendamente comprometidos con nuestras localidades y tenemos experiencia", explicó el intendente, según reprodujo la agencia NA.

Cuarentena: el gobierno bonaerense quiere cerrar todo por 15 días

Macri añadió: “Los intendentes también somos un poder de la Nación, también fuimos electos democráticamente, tenemos autonomía y conocemos mucho nuestros municipios”. “Hace 9 años que gobierno. Algo de Vicente López para aportar tengo y algo conozco. Además, tenemos sistema de salud municipal, tenemos nuestros respiradores, sabemos qué capacidad tenemos, cómo nos estamos preparando”, precisó.

"No hay un problema de vínculo. No siento que no haya voluntad de dialogar, después hay distintas miradas. Ahí está un poco la tensión", concluyó. Para el intendente, la decisión de la Provincia de pedir un regreso a la fase 1 no es del todo acertado. Macri pidió tener en cuenta varios aspectos, entre ellos el económico y el emocional, antes de retrotraer algunos aspectos.

