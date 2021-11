Ordenaron la "inmediata libertad" de José López

Luego de larga puja que fue bajando desde 85 a 14,5 millones el monto que requería como "caución personal" la excarcelación del ex secretario de obras públicas durante el kirchnerismo, José López, en las últimas horas "tres fiadores", que serían familiares del ex funcionario, aportaron títulos de propiedad que cubren dicha suma, y esta noche el Tribunal Oral Federal 1 dispuso la "inmediata libertad" del ex funcionario, protagonista en 2016 de uno de los casos de corrupción más "célebres": el de los bolsos con casi 9 millones de dólares llevado al Convento de General Rodríguez.

"Habiéndose cumplido con la audiencia señalada en el día de la fecha, luego de verificarse la identidad de los fiadores propuestos por el José Francisco López, quienes en ese acto se comprometieron a cumplir con las obligaciones que reviste su calidad, y corroborada la titularidad registral de los bienes ofrecidos en garantía y los valores de cada uno de ellos, corresponde ordenar su inmediata libertad", dijo el fallo de los jueces José Michilini y Ricardo Basílico, del Tribunal Federal 1. La caución para la libertad de López había sido fijada hace tiempo, pero este siempre había afirmado que "no tenía ese dinero" y por eso siguió en prisión.

La foto de López llevado los bolsos con dólares al Convento de General Rodríguez, en 2016.

López fue secretario de Obras Públicas e investigado en múltiples causas y fue condenado a una pena única de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y también por la tenencia de un arma aquella madrugada en el convento de General Rodríguez.

La caución original fijada por el Tribunal al ordenar su libertad en abril pasado fue de 85 millones de pesos, pero López apeló a través de su defensora oficial Pamela Bisserier, insistiendo en que no tenía fondos para pagarla.

La Cámara de Casación en su momento le ordenó al Tribunal bajar la caución porque entendió que aquella suma no se ajustaba a la situación patrimonial del exfuncionario. Hizo lo mismo cuando se le volvió a fijar el monto en 48 millones de pesos.

Ahora, tras el pago de los 14,5 millones a los que se llegó luego de la nueva apelación, el Tribunal dispuso su libertad, aunque señalando que ahora la responsabilidad de su custodia quedará "bajo la exclusiva responsabilidad del Programa de Protección a testigos del Ministerio de Justicia", ya que López es uno de los "arrepentidos" de la causa Cuadernos.

HB