El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert aseguró este sábado que si Aerolíneas Argentinas "no se privatiza y los empleados no la quieren, no hay alternativa al cierre".

Recalcó que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso hay un dictamen de un plenario de comisiones, "y el dictamen de mayoría es la privatización de Aerolíneas Argentinas, que todavía no se trató en el recinto y no sabemos si va a llegar. Pero el Congreso ya ha emitido una primera opinión que es privatizar la empresa", sostuvo el legislador, puntal habitual de la defensa de las políticas del gobierno libertario.

Y agregó: "Ahora, si no se privatiza la empresa y los empleados no la quieren, no hay alternativa al cierre. Pero no es una decisión del Gobierno, son las mafias sindicales que han quebrado la empresa", lanzó, en una entrevista con LN+.

Sobre la necesidad de sostener a una línea aérea de bandera, Espert dijo qie "la soberanía es ser feliz en el país en el cual vivís". Y desarrolló: "Es tener un salario digno, salud, educación, seguridad... Después si la aerolínea es uruguaya, holandesa, argentina, qué importa, si si la gente no se lleva ni una hélice ... Lo que importa es que la gente viva bien y que el Estado se dedique a lo que tiene que hacer para que la gente viva bien".

“Acá hay mafias que arman fondos fiduciarios y empresas estatales para hacer negocios y donde la prestación de servicios es secundaria. Lo que le hicieron a la gente a la que debemos servirle es una cosa inaudita. No ocurre en ningún lugar del mundo”, sostuvo Espert sobre los paros de los trabajadores de los aeropuertos.

Pasajeros amontonados durante una medida de fuerza en Aeroparque

El conflicto aeronáutico que generó serios problemas en las operaciones tuvo este viernes un día clave porque en tres reuniones que mantuvieron con la empresa, los gremialistas que representan a los pilotos, el personal a bordo y los encargados de manejar el equipaje, aceptaron sentarse a negociar salarios y algunos puntos del convenio, sin tomar nuevas medidas de fuerza durante el diálogo.

Este viernes, en el día de la negocioaciones, el presidente Javier Milei había desafiado a los sindicatos aeronáuticos con dos frases: "Se termina Intercargo" y "se sale laburando, no extorsionando".

En un breve contacto con los periodistas cuando decidió acercarse a las rejas que dividen la Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo para saludar a un grupo de chicos, el Presidente soltó, textualmente: "Obviamente que se termina Intercargo", en referencia a la empresa estatal que brinda servicio de rampa y transporte de equipaje para líneas aéreas como Flybondi, JetSmart y Latam, entre otras.

El mismo viernes el Gobierno oficializó la "desregulación" del servicio de rampas en los aeropuertos para terminar con el "monopolio" de la empresa Intercargo, en medio del conflicto por las asambleas de trabajadores que ocasionaron demoras en los vuelos.

También confirmó que, en el caso de que los servicios operacionales y de rampa no se cumplan, las fuerzas de seguridad podrán ocuparse de las tareas.

