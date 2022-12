Juicio contra Pachelo: Carrascosa publicó su descargo y volvió a señalar a Molina Pico

Después de que se firmara el fallo que absolvió a Nicolás Pachelo por la muerte de María Marta García Belsunce, se conoció una carta de su ex marido, Carlos Carrascosa. En el texto muestra su dolor por el nuevo juicio y marca las diferencias que hubo con los anteriores.

“Desde el dolor, y con todo pesar y tristeza, les escribo esta carta. Yo no estoy capacitado para saber si las pruebas del juicio a Pachelo alcanzan para condenarlo a prisión perpetua, pero sí puedo contar por qué se me condeno a mí, y comparar una causa con otra”, dice el texto que escribió Carrascosa y publicó el portal Infobae.

Además, señaló la mala praxis que según él tuvo el primer fiscal de la causa Diego Molina Pico. "Sabía que había pasado por el House, pero no recordaba la hora", escribió en referencia a las primeras declaraciones que hizo en la causa, frente a este fiscal.

"Yo dije la verdad, pero la señora del House dijo que estuve a las 18.15: a esa hora yo estaba en lo de mis cuñados. Para el fiscal Diego Molina Pico, esa supuesta mentira fue suficiente para procesarme”, remarcó.

Los "cuatro delitos de Molina Pico

“Recién en mi juicio de 2007, el peón de cocina, luego de guardar la verdura al cerrar la hora de almuerzo, declaró que me vio a mí con la dueña del House: o sea, alrededor de las 16. El fiscal Diego Molina Pico, que estuvo en mi casa junto con Aníbal Degastaldi -el policía- porque lo llamamos nosotros, ni habló conmigo y, por el clima de congoja que había, no pidió la autopsia. Ese fue su primer delito”, escribió Carrascosa y enumeró otros tres.

El segundo tiene que ver con o la autopsia. Carrascosa recordó que se hizo 42 días después del 27 de octubre. "Se encontraron los cinco balazos. Ahí, el fiscal dijo: ‘La familia me engañó’. Como no había arma ni motivo, había que inventar uno, e inventó que yo pertenecía al Cartel de Juárez por un panfleto que le llegó o se lo automandó".

Para explicar el tercer delito recordó una conversación que tuvo con el juez Diego Barroetaveña: "Fue un viernes, y me comentó que el fiscal lo llamó apurado y le dijo que en una pericia química habían encontrado cianoacrilato, alias, La Gotita, para tapar las heridas"

Y acá introduce el "tercer delito". "Era ciano solo, no era La Gotita. El ciano es un producto que está en los champús para evitar pulgas, ya que María Marta lo usaba porque andaba mucho por las villas. A los pocos días, asumiendo su error, el juez me dio la libertad morigerada”, describió Carrascosa.

Para el último de los delitos, Carrascosa retomó lo sucedido en el juicio de 2007, en el alegato final del fiscal. Allí recuerda lo expuesto por Molina Pico: "Dice que la masajista estuvo 20 minutos en la guardia, con lo cual a casa llegó 19.25, no a las 19. Eso se lo hizo decir la masajista a uno de los guardias: 'falso testimonio, debería ir presa'.

"Y siguió: 'A las 19.07, cuando llamo a OSDE, se escuchaban voces de fondo: eran de Guillermo y de la masajista. Pero como según el fiscal ella no estaba allí, imaginó que era Irene, y que los tres la estábamos matando. Cuarto delito. Según Gurlekian, el que inventó esa pericia de sonido, no se puede identificar de quiénes son esas voces. Con eso, donde cohabitan la mentira de la hora de Beatríz Michelini y las voces de fondo, la Cámara de Casación Bonaerense me dio la prisión perpetua'".