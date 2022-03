Julio Zamora y Jorge Ferraresi entregaron créditos Casa Propia a familias de Tigre

En un acto en el Museo de la Reconquista, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, entregaron créditos Casa Propia a 11 familias de Benavídez, General Pacheco y El Talar. Se generarán más de 30 puestos de trabajo.

"Este es uno de los actos más emotivos que tenemos, cuando podemos otorgar un crédito. Tiene que ver con algo muy profundo y valorado por la sociedad argentina y por nuestra historia, que es el acceso a la vivienda propia. Es una etapa del país donde se construyeron muchos hogares y creo que el Gobierno nacional, de la mano del presidente Alberto Fernández y de ministros como Jorge Ferraresi, están en ese sendero. Obviamente con muchas dificultades todavía, pero están con la conciencia plena de que la vivienda debe ser una herramienta fundamental para construir comunidad y para seguir progresando en la Argentina”, destacó Zamora.

Enmarcados en el Programa Federal Casa Propia, los créditos hipotecarios son a tasa cero y permiten a los beneficiarios y beneficiarias construir viviendas de hasta 60 m2 en lote propio o de un familiar directo, y tienen la particularidad que sus cuotas comienzan a pagarse una vez que la obra está concluida, dándole estabilidad económica mientras construyen su futura casa. Además, generan demanda de insumos de fabricación nacional e impulsan el trabajo en la industria de la construcción, debido a que cada obra requiere de cinco puestos de trabajo en promedio.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, afirmó: "Esta es una política, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, que busca tener un ministerio que se ocupe del tema. Desarrollamos distintos programas y uno es la entrega de créditos a familias que tienen terreno o pueden construir en la casa de un familiar. En Tigre ya llevamos otorgados más de 80 y en esta ocasión se entregaron 11. Felicito al intendente de Tigre, Julio Zamora, porque tiene una ciudad envidiable desde el punto de vista de la estética, el cuidado; además del comportamiento y el compromiso de los gobernantes al seguir esta política, que si la podemos articular con los Gobiernos nacional y provincial se hace mucho más fácil".

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación busca articular con todos los niveles del Estado para lograr el acceso al suelo, siendo un eslabón estratégico en la elaboración de una política habitacional integral. Además, el objetivo de la construcción de viviendas es que impacte en la generación de empleo local y potencie el desarrollo urbanístico de las ciudades.

Macarena, vecina de Benavidez y una de las beneficiarias de los créditos, expresó: “La verdad que no me lo esperaba. Estoy muy contenta de poder construir mi casa a los 22 años. Es un proyecto a futuro y me brinda mucha seguridad". En tanto, Roxana de Troncos del Talar, también beneficiaria, dijo: "Es una gran noticia. Ya somos propietarios de un lote y vamos a cumplir el sueño de la casa propia. Nos costó mucho poder tenerlo y nunca creímos quedar seleccionados. Estamos felices".

También participaron del acto: el secretario Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; y los concejales Alejandro Ríos y Fernando Mantelli.