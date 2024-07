JusticiaPorOsvaldo: el reclamo convertido en viral por la sospechosa muerte de un empresario en Mendoza

Un hombre fue hallado sin vida, con precintos en las manos y pies, flotando en la pileta de su casa ubicada en el exclusivo barrio privado Las Candelas II, en Luján de Cuyo, Mendoza. Y lo que podría parecer un caso policial de tintes mafiosos, escaló este jueves a primera tendencia nacional en X, cuando trascendió que se trataba del empresario Osvaldo Daniel Rofrano, que entre sus frecuentes posteos denunciando temas de presunta corrupción había escrito hace unos días que “no se suicidaría”.

Y así esta noche el hashtag #JusticiaPorOsvaldo lideraba las tendencias nacionales en la red social X, con miles de posteos que reclamaban que se investigue no solo si se trató de un crimen, sino que además la la Justicia avance sobre las denuncias que .

El cuerpo de Rofrano fue descubierto por su esposa, quien al regresar de un cumpleaños dio cuenta del macabro hallazgo a los guardias de seguridad del barrio privado, que llamaron al 911 y hablaron de un “suicidio”. Esa teoría no está descartada por los investigadores, porque les llamó la atención que los precintos no estaban ajustados por completo. Sin embargo, el hombre de 63 años había denunciado públicamente que estaba recibiendo amenazas.

“Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad para la gente”, había escrito Rofrano el último domingo en su cuenta de X. También había señalado que un intendente sabía quién lo amenazaba, pero que “no puede hacer nada’”.

Rofrano tenía 63 años y era presidente de Gases Aconcagua S.A.

Según la policía, un sector de la casa del hombre se encontraba “revuelto, con sillas tiradas”. Pero también informaron que las cámaras de seguridad de la propiedad no mostraban indicios de la presencia de terceros. Por ello, la causa se investiga bajo “averiguación de causales de muerte” y las autoridades esperan los resultados de la autopsia para inclinarse por alguna de las hipótesis.

En redes sociales, los usuarios asociaban la muerte de Rofrano con la de Natacha Jaitt, quien 10 meses antes de su muerte había escrito en redes sociales: “No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui”. La recordada modelo, conductora y vedette había hecho durísimas acusaciones a personajes públicos, vinculándolos a pedofilia, explotación infantil y otros delitos.

Quién era Rofrano, el empresario muerto en Mendoza

Osvaldo Daniel Rofrano era el titular de la empresa Gases Aconcagua S.A., y además ocupaba la presidencia de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial Municipal de Luján de Cuyo. Había nacido el 9 de junio de 1961 en Buenos Aires y se mudó en 1990 a Mendoza, donde vivía con su esposa y una hija de 36 años. También era padre de un varón de 33 años, quien se presentó junto a su pareja en la propiedad, luego de que le informaran la dura noticia del fallecimiento de Osvaldo.

Rofrano en el cerro Aconcagua

En su cuenta de X, Rofrano apoyaba al presidente Javier Milei, y había fijado un tuit de junio en el que expresaba: “Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a ser libre e independiente, y como éste sólo es mi objetivo, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy seguro que seré constante en seguirlos y transmitir a generaciones los valores, el mérito, el esfuerzo, experiencias, etc. para salir del estancamiento de décadas”.

En su último cumpleaños, festejó haber logrado “todo lo que me propuse en la vida”. “Desde lo más bajo, dentro del 5% de pobreza de los '70, consiguiendo comida haciendo changas o de un basural, con esfuerzo, estudio, trabajo, mérito, jamás empleado del Estado”, destacó. Entre sus conquistas, mencionó haber formado “una hermosa familia”, haber volado en globo, subido el cerro Aconcagua, plantado “muchos árboles”, escrito un libro, “ser profesional de grande”, tener una pyme y conocer todo el país.

